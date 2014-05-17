منتجات نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي في «دلما مول»

نظمت المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي معرضها السنوي لمنتجات النزلاء التراثية، وأشغالهم اليدوية والفنية، في مركز دلما مول؛ بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ويستمر حتى مطلع الشهر المقبل.

ويتضمن المعرض إضافة إلى المنتجات اليدوية العديد من الفعاليات، والمسابقات الثقافية والترفيهية إلى جانب الكتيبات الإرشاية والتوعوية التي أعدها الشركاء الاستراتيجيون.

وقال العقيد عتيق إبراهيم الظاهري، نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي، إن المعرض يقام بمبادرة من المؤسسة العقابية ويعتبر الأول من نوعه، حيث كانت مشاركتنا في جميع المعارض تتم بدعوة كريمة من جهات أخرى، وجاءت هذه المبادرة السنوية لإبراز المؤسسة في تأهيل النزلاء، وعقد الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب إبراز المستوى الإبداعي الرفيع الذي وصل إليه النزلاء من حيث التصميم والتنفيذ.

وأضاف: نسعى بكل السبل إلى تغيير نظرة المجتمع نحو النزيل بالتعاون مع الشركاء.

من جانبه أوضح بهوبندر سينج، المدير العام لمركز دلما التجاري، أن المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية تدفعهم إلى المشاركة في جميع المناسبات، لاسيما مع الاقبال الكبير الذي يشهده المركز ما يسهم في إنجاح الفعاليات التي تقام على ساحاته، ومشاهدة منتجات النزلاء والتي سيتعرف إليها الجمهور ليكتشفوا أنهم بالفعل مبدعون، ولديهم القدرة على الاندماج مع مجتمعهم.

وأشارت عائشة سالم المزروعي، مديرة العلاقات العامة ومسؤولة المعرض، أن إدارة المجمع التجاري قامت بالتنسيق مع المؤسسة العقابية بدور التنظيم ونصب الخيام، وإصدار التصاريح، وتنظيم عملية الدخول إلى المعرض، مؤكدة أنها تجربة جديرة بالتقدير خصوصاً أنها أسهمت في رفع نسبة الوعي العام للمجتمع، كما منحتهم فرصة مشاهدة منتجات النزلاء .

في سياق متصل أكد راشد محمد الرميثي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في نادي تراث الإمارات، الحرص على المشاركة في هذه المعارض إيماناً منهم بدور النادي في خدمة المجتمع .

وأشادت سلوى الحوسني، رئيسة قسم الاتصال في المركز الوطني للتأهيل؛ بالمستوى الرفيع لمنتجات النزلاء التي أدهشت الجميع .