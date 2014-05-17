1986 شرطة دبي تفوز بدرع التفوق العام

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بدبي، الحفل الختامي لبطولة الشرطة السنوية التاسعة للرماية التي نظمتها شرطة دبي في ميدان الروية، وحضر الحفل العميد خلفان خميس، وكيل وزارة الداخلية، والعميد ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، وكبار ضباط الشرطة، وعدد من الشخصيات الرياضية. وقد توجت القيادة العامة لشرطة دبي في هذا الحفل بنيل درع التفوق العام برصيد 23 نقطة، فيما فازت الشرطة الاحتياطية بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة، ثم شرطة رأس الخيمة برصيد 17 نقطة، واحتل فريق شرطة الشارقة المركز الرابع برصيد 14 نقطة، وشرطة أم القيوين خامساً برصيد 12 نقطة، ثم أبوظبي بالمركز السادس برصيد 12 نقطة. 23 أبريل 1986

1986 الطلبة يتوجهون إلى مدارسهم

مع الساعات الأولى للصباح، كان للشوارع في دبي وبقية الإمارات نكهة جديدة من تنوع الصور التي كانت تتجسد في كل مكان، هذا يحمل كتبه، وذاك ينتظر رفيقه ليصعد معه بالسيارة، وتلك تنضم إلى مجموعة صديقاتها للذهاب إلى المدرسة.

هكذا كان اليوم الأول للعام الدراسي بعد الإجازة والعطلة الصيفية، وكان 196 ألف طالب وطالبة انتظموا بصفوفهم في جميع مدارس الدولة في بداية العام الدراسي الجديد 86-87. 20 سبتمبر 1986

1983 منتخب البولينغ يواصل تدريباته

واصل منتخب الإمارات الوطني للبولينغ تدريباته اليومية، بإشراف المدرب توتي لوبا في صالة النصر ليجر لاند، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للبولينغ المزمع إقامتها في كاراكاس.

وقد أجرى المنتخب مباراتين تجريبيتين، فاز فيهما على الجالية البريطانية. وفي الصورة اللاعبون المشاركون في التدريبات، من اليمين راشد كاجور، عبد العزيز الحكيم، غانم المري، محمد إبراهيم الغول والمدرب توتي لوبا. 26 سبتمبر 1983

أمسية شعرية في النادي الأهلي

استهل نادي الشعر الذي أنشئ حديثاً في النادي الأهلي بدبي، نشاطه بأمسية من الشعر الشعبي، أحياها الشعراء ربيع ياقوت، ومحمد الكوس الذي أناب عنه ابنه أحمد، وخالد العامري، والشاعر المرح راشد بن طناف الذي أضفى على الحفل جواً عامراً بالمرح. 17 فبراير 1984

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

11 فبراير 1981

12 فبراير 1981