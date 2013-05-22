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مطالب بـ "الشورى" لتخفيض موازنة جوائز الدولة من 6 إلى 3 ملايين جنيه

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مطالب بـ "الشورى" لتخفيض موازنة جوائز الدولة من 6 إلى 3 ملايين جنيه مطالب بـ "الشورى" لتخفيض موازنة جوائز الدولة من 6 إلى 3 ملايين جنيه

أكدت سلوى عبد الفتاح، ممثلة وزارة المالية بمجلس الشورى، أن ميزانية جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية وقلادة النيل التابعة لوزارة الثقافة وصلت إلى 6 ملايين جنيه، بناء على تعديل القانون الذى طالب برفع قيمتها قبل الثورة.

فيما طالب النائب صلاح الصايغ، خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشورى، برئاسة فتحى شهاب الدين، خلال مناقشة موازنة قطاعات وزارة الثقافة بتخفيضها إلى 3 ملايين جنيه، وفقا لخطة الترشيد التى تتبعها .

فيما عقبت ممثلة وزارة المالية، موضحة أن هذا الرقم لا يمكن تعديله إلا بقرار، أو بتعديل القانون الذى تسبب بزيادة قيمتها، حتى يمكن ترشيد هذه المبالغ.

وهو السبب الذى دفع لجنة الثقافة بأن توصى بإصدار تشريع أو تعديل لتخفيض هذه المبالغ المخصصة للجوائز فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها .

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