مرشحو «كرسي النار» في 2012: 13 بينهم «معزول ومحبوس ومعتمر ومقاطع»

أيام معدودة ويصبح للمصريين رئيس، ليكون الثاني بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهو واحد من اثنين إما صاحب شعار «تحيا مصر»، الذي يرفعه عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، أو منافسه حمدين صباحي، مؤسس «التيار الشعبي»، الذي يخوض السباق للمرة الثانية تحت راية عنوانها «هنكمل حلمنا».

الانتخابات التي تشهدها مصر خلال أيام سبقتها أخرى قبل عامين، وفاز، آنذاك، محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، المدعوم من «عاصري الليمون» تسبب في إزاحة منافسه الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء اختاره الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.

وقتها تنافس 13 مرشحًا على أمل كسب أصوات أكبر قدر من المصريين في 27 محافظة، بالإضافة لأبناء أرض المحروسة المقيمين خارج حدودها، فكان المكسب من نصيب مرشح «الإخوان» بنسبة تجاوزت 13 مليون صوت، بينما احتل عبدالله الأشعل المرتبة الأخيرة بأصوات تجاوزت 12 ألف ناخب.

وبين انتخابات 2012 وسباق الرئاسة في 2014 تبدلت أحوال المرشحين حتى الذي فاز بالرئاسة لم يكد يمضي عامًا عليه إلا وقد عزله الشعب والجيش في 30 يونيو، ليغادر قصر الاتحادية، مستقرًا بين أروقة المحاكم يواجه مصيره داخل القفص فيما هو منسوب إليه من اتهامات أبرزها «التخابر»، فيما فضّل منافسه «شفيق» السفر خارج البلاد، رافضًا حتى الآن العودة ومتنازلًا عن السباق الثاني للسيسي.

مرشحون آخرون كان ظهورهم الأخير في انتخابات الرئاسة عام 2012، وبعدها اختاروا بمحض إرادتهم الغياب عن كتابة ولو سطر في دفتر أحوال السياسة بمصر حتى 2014، بينما اختار غيرهم طريقًا ثالثًا يقف في المنتصف بين السيسي وصباحي، رافعين شعار «المقاطعة» والابتعاد عن خوض السباق الثاني، وعلى رأسهم عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمحامي الحقوقي، خالد علي

في السطور التالية، «المصري اليوم» تستعرض مصير مرشحي الرئاسة في انتخابات عام 2012 خلال عامين قبل المنافسة، التي ستكشف خلال أيام عن اسم الرئيس الثامن لمصر، الذي سيجلس على «كرسي النار» كما وصفه السيسي.

محمد مرسي

- خاض الانتخابات الرئاسية تحت لواء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، واختار رمز «الميزان».

- حصل على 5,764,952 صوتًا في الجولة الأولى ليواصل سباقه نحو سدة الحكم، في منافسة مع الفريق أحمد شفيق.

- حسم الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بحصوله على 13,230,131 صوتًا.

- تولى حكم مصر من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وعُزل بعد خروج المصريين ضده.

- بعد عزله واجه اتهامات عدة في قضايا أبرزها قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وقضية الهروب من السجن، وأخيرًا قضية إهانة القضاء.

أحمد شفيق

- خاض الانتخابات الرئاسية بعد استقالته من منصب رئيس مجلس الوزراء، عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان رمزه «السلم».

- حصل في الجولة الأولى على 5,505,327 صوتًا، واحتل المركز الثاني بعد مرسي.

- خسر الجولة الثانية بعدما نال 12,347,380 صوتًا.

- سافر للإمارات بعد يومين من إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بدعوى أداء مناسك العمرة ولم يرجع لمصر حتى الآن.

- أصبح اسمه على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر 29 أغسطس 2012، على خلفية بلاغات قدمها ضده المحامي عصام سلطان تتعلق بفساد مالي.

- أنشأ حزب الحركة الوطنية والذي وافقت عليه لجنة شؤون الأحزاب في 7 يناير 2013 برئاسة إبراهيم درويش.

- بخصوص القضايا المرفوعة ضده واتهامه بـ«الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني» حصل على براءة في جميعها.

- قرر ترك السباق الرئاسي، عام 2014، بعد ترشح عبدالفتاح السيسي، ويواصل بقاؤه في الإمارات.

حمدين صباحي

- خاض الانتخابات الرئاسية برمز «النسر».

- احتل المركز الثالث في الجولة الأولى بعد حصوله على 4,820,273 صوتًا.

- عقب وصول مرسي للحكم، أسس تحالفًا تحت اسم «التيار الشعبي المصري» في سبتمبر 2012.

- شارك في تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني، التي تم الإعلان عنها في 24 نوفمبر 2012 مع الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وآخرين، عقب الإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي.

- مع توالي سقطات مرسي في الحكم، واصل صباحي بشراسة معارضته وأعلن تأييده حملة «تمرد»، التي جمعت توقيعات سحب الثقة من «المعزول»، ووصفها بأنها «نموذج لعمل شعبي سلمى جاد».

- للمرة الثانية يشارك في سباق الانتخابات الرئاسية أمام منافسه السيسي، في مواجهة يراها مراقبون «محسومة» لصالح «المشير»، بينما يرى «حمدين» أن حظوظه «قوية»، مستمدًا دعمه من الشباب.

عبد المنعم أبو الفتوح

- خاض الانتخابات الرئاسية مدعومًا بأصوات «السلفيين والوسطيين» في أفكارهم، وكان يطلق عليه أنه «رجل الحلول الوسط».

- اختار رمز الحصان وحصل على 4,065,239 صوتًا، محتلًا المرتبة الرابعة.

- في 3 يوليو 2012، أعلن رغبته في تأسيس حزب يحمل شعار حملته «مصر القوية» وتمت الموافقة على الحزب من لجنة شؤون الأحزاب في 12 نوفمبر 2012.

- رغم رفضه للدستور الصادر في عهد مرسي وإدانته لانتهاكات الاتحادية والمقطم، إلا أنه في كثير من الأحيان كان يختار «الحل الوسط»، ففي أزمة الإعلان الدستوري أعلن رفضه لبعض مواد الإعلان، كما رفض الانضمام لـ«جبهة الإنقاذ» لوجود رموزًا للنظام السابق بها.

- عانت سياساته، كما يراها متابعوه، من «التخبط» واتسمت مواقفه بالتناقض أحيانًا، حيث رفض دعوة إجراء نتخابات رئاسية مبكرة، إبان فترة مرسي، إلا أنه عاد وطرح الفكرة بشكل كبير في مارس 2013.

- دعا للنزول في 30 يونيو من العام الماضي، ويراها ثورة شعبية، بينما يصف قرارات 3 يوليو بـ«انقلاب عسكري».

- رفض خوض سباق الرئاسة للمرة الثانية، معلنًا مقاطعته للمشهد السياسي.

عمرو موسى

- ظلت فرصه في المنافسة الرئاسية «قوية» وتكاد تتساوى حظوظه مع «أبوالفتوح» إلى أن عقدا مناظرة معًا خطفت البساط من تحتهما.

- خسر الجولة الأولى وجاء خامسًا، بعد حصوله على 2,588,850 صوتًا.

- في 17 سبتمبر 2012، أعلن اعتزامه تأسيس حزب المؤتمر المصري، والذي يضم في طياته نحو 20 حزبًا، وفي أكتوبر 2012 وافقت لجنة شؤون الأحزاب على تغيير اسم حزب الاتحاد المصري العربي إلى حزب المؤتمر رسميا بقيادة عمرو موسى.

- رغم اجتماع موسى بمرسي بالاتحادية ومشاركته في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور إلا أنه قدم اعتراضاته على عمل الجمعية في نوفمبر 2012، وجمع توقيعات بعض أعضاء الجمعية على مذكرة بالأمور المختلف عليها ورفعها للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، لينسحب منها في النهاية واضفًا الأمور في الجمعية بأنها «ليست في نصابها».

- شارك في تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني مع صباحي والبرادعي، ليصبح أحد وجوه معارضة نظام الرئيس مرسي، وهي المعارضة التي لم تخل في كثير من الأحيان من الدبلوماسية المحنكة.

- أيّد حملة «تمرد» ونزل في 30 يونيو ضد مرسي.

- عقب عزل مرسي، تولى رئاسة «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الذي تمت الموافقة على بنوده مطلع العام الجاري بنسبة تجاوزت 98%.

- قرر الاستراحة والابتعاد عن معركة كرسي الرئاسة، مفضلًا صب تأييده في كفة السيسي.

محمد سليم العوا

- خاض الانتخابات الرئاسية وحصل على 235,374 صوتًا.

- بعد وصول مرسي لسلطة، أُعلن اسم «العوا» ضمن فريق «المعزول» الاستشاري.

- في نوفمبر 2012 أعلن أنه لم يكن بالأساس ضمن الفريق الرئاسي كي يستقيل أو يشارك في اجتماعاته.

- شارك في مؤتمر إلغاء الإعلان الدستوري نهاية 2012، وألقى بيان الرئاسة بنفسه بشأن الإلغاء.

- في 7 أبريل 2013، كان رئيسًا لهيئة الدفاع عن إبراهيم مناع، وزير الطيران الأسبق، والمتهم في نفس القضية المتهم فيها «شفيق»، حيث ويواجهان في القضية تهم فساد مالي تتعلق بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، وكان سببًا في براءة «مناع وشفيق» من تهمة «الفساد المالي».

- خفت دوره في المشهد السياسي كلما اقترب موعد النزول ضد مرسي في 30 يونيو.

- بعد عزل مرسي، طرح مبادرة سياسية مع المستشار ‏طارق البشري، الفقيه الدستوري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مارس 2011، للخروج مما سمياه «الأزمة السياسية الراهنة»، والعودة إلى ما وصفاه بـ«المسار الديمقراطي»، مطالبين الشعب بالالتفاف حولها.

- أبرز نقاط مبادرة «العوا والبشري» استنادها إلى مادتي (141 و142) من الدستور، اللتين تنصان على تفويض رئيس الجمهورية سلطاته الكاملة لوزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة سياسية، لكنها لم تحظ بالتنفيذ.

- خرج مرسي من السلطة إلى قفص الاتهام، وأصبح «العوا» محاميه.

خالد علي

- خاض الانتخابات الرئاسية وكان نصيبه 134,056 صوتًا.

- بعد إعلان نتائج الجولة الأولى نزل إلى ميدان التحرير مع صباح وأبوالفتوح، وسط دعوات تطالب برفض النتائج وتدعو لتطبيق قانون العزل السياسي ودعوة جماعة «الإخوان» لسحب مرشحها من السباق الرئاسة وتشكيل مجلس رئاسي مدني يدير شؤون البلاد.

- انضم إلى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في نوفمبر 2012 أثناء تدشين الحزب لمؤتمره الأول.

- كان ظهوره الأبرز في الفعاليات الاحتجاجية أثناء مظاهرات القوى السياسية أمام مقر «الإخوان» بالمقطم، حيث تم الاعتداء عليه وإصابته أثناء حمايته لأحد أعضاء الجماعة.

- مارس خالد علي معارضته للنظام في قاعات المحاكم طوال حكم مرسي، وأطلق مبادرة «أحياء بالاسم فقط» للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، التي تتضمن 10 بنود أساسية تتلخص في الحق في المعرفة، وتداول المعلومات، والتعليم الراقي، وتحقيق الأمان الوظيفي، ومكافحة الفساد، الذي انتشر في المجتمع.

- شارك بالنزول ضد مرسي في 30 يونيو، لكنه قرر عدم خوض السباق الرئاسي، معتبرًا الأمر «مسرحية».

أبو العز الحريري

- حصل على 40,090 صوتًا.

- بعد خسارة سباق الرئاسة، استمر عضوًا في حزب التحالف الشعبي، الذي ساهم في إنشائه في أكتوبر 2011، وترشح عنه في منافسات الرئاسة، وكان المشهد الأبرز لظهوره صورته وهو تسيل منه الدماء إثر الاعتداء عليه في نوفمبر 2012 أثناء احتجاجات أمام مقر حزب الحرية والعدالة في سموحة.

- استمر في معارضته للنظام وقدم بلاغًا للنائب العام ضد الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، اتهمهم فيه بالتبديد العمدي لأموال الدولة، بإنفاقها في أغراض غير مشروعة تمثلت في جلسات البرلمان، واستمرار صرف البدلات للأعضاء رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس.

- في أحداث الذكرى الثانية للثورة هاجم الرئيس مرسي ووصفه بـ«الفاشل» وأن عليه الرحيل بـ«كرامة وشرف»، واعتبر فرض الطوارئ «عقابًا سيئًا» من «المعزول» لمدن القناة، مطالبا بمحاكمته.

- أعلن دعم «تمرد» وشارك بالنزول ضد مرسي في 30 يونيو.

- قرر عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة، عام 2014.

هشام البسطويسي

- حصل على 29,189 صوتًا في الجولة الأولى من السباق الرئاسي.

- اختفى عن الساحة السياسية وتفرغ لعمله بالقضاء، وصرح بأنه قد عرض عليه منصب النائب العام بشكل غير مباشر لكنه رفض لما سماه «عدم وضوح الرؤية وعدم وجود ضمانات لاستقلال المنصب» إبان فترة مرسي.

- كان من المطالبين بتدويل أزمة القضاء أيام مرسي، وسبق أن أبدى إدانته للإعلان الدستوري واصفًا ذلك بـ«العداون على القضاء».

- واصل غيابه عن المشهد وابتعد عن السباق الرئاسي بعد ثورة 30 يونيو.

محمود حسام

- حصل على 23,992 صوتًا.

- اختفى من المشهد، بعدما أسس حزب «البداية» في أغسطس 2012 وتولى رئاسته، إلا أن الحزب لم يخض الانتخابات البرلمانية ولم يكن له أو لرئيسه حضور واضح على الساحة.

محمد فوزي عيسى

ترشحه للمنصب الرئاسي، لكن قبل خوض غمار السباق تنازل لـ«موسى»، عقب الموعد القانوني لانسحاب المرشحين، وكان تواجده على الساحة بلا ضجيج ولم تظهر له أي نشاطات عقب حصوله على 23,889 صوتًا رغم التنازل.

حسام خير الله

- حصل على 22,036 صوتًا، واقتصر ظهوره على اللقاءات الإعلامية، التي أبدى خلالها معارضته لنظام «الإخوان».

عبد الله الأشعل

- قبل بدء سباق الرئاسة، قرر رفع راية التنازل لصالح مرسي، ورغم ذلك حصل على 12,249 صوتًا، وكان حضوره على الساحة السياسية ضعيفة.