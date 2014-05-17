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بالفيديو .. الهلال يفتتح مجموعة الزمالك بضرب مازيمبي

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بالفيديو .. الهلال يفتتح مجموعة الزمالك بضرب مازيمبي بالفيديو .. الهلال يفتتح مجموعة الزمالك بضرب مازيمبي

تغلب الهلال السوداني على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف دون مقابل في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الهلال الوحيد صلاح الجازولي في الدقيقة 50.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليحتل الصدارة قبل مواجهة الزمالك وفيتا كلوب يوم الأحد في نفس الجولة.

وقدم الهلال مباراة قوية وسيطر على مجريات منتصف الملعب منذ الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم الهلال بعدما انطلق بكري المدينة من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية حولها الجازولي برأسه إلى داخل الشباك.

وحافظ الهلال على تقدمه رغم محاولات مازيمبي للتعادل حتى انتهت المباراة بفوزه.

شاهد هدف فوز الهلال من هنا

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فيديو اليوم السابع

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