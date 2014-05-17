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روما يدخل سباق ضم كالو

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روما يدخل سباق ضم كالو روما يدخل سباق ضم كالو

روما /أ ش أ/ انضم نادى روما الإيطالي للأندية الساعية لضم سالمون كالو جناح نادى ليل الفرنسى ومنتخب كوت ديفوار.

وقدم الجناح الايفواري /26 عاما/ موسمين ممتازين مع النادي الفرنسي منذ قدومه من تشيلسي الانجليزي وجذب مستواه العالي اهتمام العديد من أندية القمة في أوروبا .

ويبدو المدير الفني لنادي روما رودى جارسيا في سبيله للتقدم بعرض لنادى ليل الذي كان يدربه حتى الموسم الماضي من أجل ضم كالو، ولكنه سيواجه منافسة من عدد من الأندية الأوروبية الكبرى .

وذكرت "سكاى سبورتس" يوم الجمعة أن ارسنال وليفربول الانجليزيين واتليتكو مدريد الاسبانى وجالاتاسراى التركى وموناكو الفرنسى تسعى هي الأخرى للفوز بخدمات اللاعب في موسم الانتقالات الصيفية .

يذكر أن كالو سجل 14 هدفا في 37 مباراة بقميص ليل في الدوري الفرنسي هذا الموسم .

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