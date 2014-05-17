ديكو يجمع بين ميسي ومورينيو في مباراة اعتزاله

لشبونة، (إفي): اتفق ناديا برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي على تكريم نجمهما البرتغالي السابق ديكو بإقامة مباراة ودية بينهما على ملعب الدراجاو في الـ25 من يوليو المقبل ستحظى بحضور عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأعلن نادي بورتو أن ديكو سيشارك في المباراة مع كلا الفريقين، حيث سيرتدي قميص كل منهما خلال شوطين.

وتألق ديكو مع "التنانين" بقيادة مورينيو في الفترة بين 1998 و2004 ، ثم لعب للفريق الكتالوني حتى 2008.

سيشارك في مباراة الاعتزال فريق بورتو 2004 وبرشلونة 2006 ، حيث توج اللاعب في العامين بلقب دوري أبطال أبطال أوروبا.

وسيتواجد من البرسا بخلاف ميسي كل من البرازيلي رونالدينيو والحارس فيكتور فالديس وكارليس بويول وتشافي هرنانديز وأندريس إنييستا والكاميروني صامويل إيتو والسويدي هنريك لارسون والفرنسي جولي والإيطالي تياجو موتا والهولنديين فان بومل وفان برونكهوست، وسيدرب الفريق الهولندي فرانك ريكارد.

أما بورتو فسيدربه مورينيو، ويتواجد في الملعب اسماء مثل فيتور بايا وريكاردو كوستا وريكاردو كارفاليو وكوستينيا ونونو فالينتي وبوسينجوا ومانيت وماركوس فيريراشي.

كان ديكو قد أعلن اعتزال اللعب العام الماضي في سن الـ36 في مسقط رأسه بالبرازيل مع فريق فلومينينزي، وكان قد بدأ مشواره بنفس البلد اللاتيني عام 1996 مع كورينثيانز.

وارتدى اللاعب قمصان أندية ألفيركا وسالجيروس وبورتو البرتغالية، وحصل حينها على جنسية البلد الأوروبي ليخوض معه بطولة كأس العالم مرتين وأمم أوروبا مثلهما، وشارك معه إجمالا في 75 مباراة دولية.

وخلال مشواره، الذي سجل فيه 116 هدفا في 686 مباراة، حصد صانع الألعاب الموهوب 23 لقبا، من بينها الدوري البرازيلي مرتين مع فلومينينزي، ودوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو وبرشلونة، والدوري البرتغالي ثلاث مرات والدوري الإسباني مرتين.