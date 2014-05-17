مدرب الهلال: يجب إيجاد طريقة لخطف التأهل من الزمالك ومازيمبي

عبر البرازيلي باولو كامبوس المدير الفني للهلال السوداني عن سعادته بالفوز على مازيمبي في افتتاح مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في سعيه لخطف التأهل.

وافتتح الهلال مشواره في المجموعة الأولى بالفوز على ضيفه مازيمبي 1-0.

وتضم المجموعة أيضا الزمالك وفيتا كلوب، اللذان يلعبان في الكونجو يوم الأحد.

وقال كامبوس لشبكة "beIN Sports" عقب المباراة: "كانت مباراة رائعة، فمازيمبي فريق قوي ومن أبطال القارة".

وتابع "الحصول على ثلاث نقاط في بداية المشوار أمر هام، خاصة أن الزمالك ومازيمبي هما المرشحين للتأهل لنصف النهائي ويجب إيجاد طريقة لخطف مركز مؤهل".

وأشار كامبوس إلى أنه طلب من لاعبيه أن يكونوا أكثر ثقة في الشوط الثاني، من أجل تسجيل هدف الفوز.

وأتم "لعبنا في الشوط الأول بطريقة جيدة، ولكننا لعبنا بطريقة أفضل في الشوط الثاني".