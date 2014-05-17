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خاص:بالصور والفيديو هكذا عايدت نانسي عجرم ابنتها ميلا بعيد ميلادها

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خاص:بالصور والفيديو هكذا عايدت نانسي عجرم ابنتها ميلا بعيد ميلادها خاص:بالصور والفيديو هكذا عايدت نانسي عجرم ابنتها ميلا بعيد ميلادها

الجمعة 16-05-2014 23:56

يصادف اليوم 16 مايو (أيار) عيد ميلاد الفنانة نانسي عجرم وعيد ميلاد ابنتها ميلا التي بلغت خمس سنوات من عمرها. ولقد بدأ جمهور نانسي قبل يومين من عيدها بتوجيه رسائل معايدة لها عبر "تويتر". وفي المقابل كانت نانسي تردّ عليهم بعبارات الشكر. ولقد وجهت نانسي كلمة شكر عبر موقع"سيدتي. نت" لجمهورها ولكل الذين عايدوها في عيدها. وقد كشفت نانسي أيضاً مفاجأة زوجها فادي لها بأنه يجهّز لها احتفالاً بعيدها مساء غدالسبت دون علمها. لكن نانسي اكتشفت المفاجأة بالصدفة وهو يدعو أصدقاءه وأصدقاء نانسي لسهرة يوم السبت احتفالاً بعيد ميلاد زوجته وحبيبته نانسي. ولقد صرحت نانسي أن عيدها هو فرحتها بعيد ابنتها ميلا. وفرحتها الكبرى أن الله أنعم عليها بعائلتها الصغيرة التي حولت حياتها كفنانة إلى جنة من الفرح. وكانت نانسي طيلةاليوم (16 مايو) في منزلها برفقة "سيدتي. نت". وعندالثانية والنصف ظهراً وصلت ميلا عائدة من المدرسة.فاستقبلتها نانسي وهي ضاحكة بعدما ضمتها إلى صدرها وعايدتها بعيدها. وجلست تتحدث معها وتسألها ماذا فعلت في المدرسة وكيف احتفل أصدقاؤها بعيدها وكيف قطعت الكيك معهم ومع معلمتها. وجلست نانسي تداعب ميلا وتعايدها على طريقتها وهي الأم الحنون التي تحسن تربية ابنتيها بكل هدوء وتلعب معهما وتتصرف كطفلة مثلهما.ولمدة ربع ساعة بقيت نانسي تداعب ميلا وتغنجها قبل أن تذهب لتأخذ حماماً بعد عودتها من المدرسة.

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