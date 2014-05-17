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حزن وبكاء أمل رزق في عزاء طليقها

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حزن وبكاء أمل رزق في عزاء طليقها حزن وبكاء أمل رزق في عزاء طليقها

السبت 17-05-2014 01:06

توافد عدد كبير من الفنانين على مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، لتقديم واجب العزاء في المنتج الراحل إسماعيل كتكت.
وبالرغم من انفصال الفنانة أمل رزق عن كتكت، منذ أكثر من 3 أعوام، إلا أنّها كانت حريصة على تلقّي العزاء بطليقها، وبدت في غاية الحزن ومنهارة من البكاء.
ومن الفنانين الذين حرصوا على الحضور: عزت العلايلي، محمود يس، الفنان السوري فراس إبراهيم، سامي العدل، ووفاء عامر وغيرهم.
يُذكر أنّ الفنانة أمل رزق تزوجت بالراحل إسماعيل كتكت لفترة تقرب من 11 عاماً، وأنجبت منه.

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