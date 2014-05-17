حزن وبكاء أمل رزق في عزاء طليقها

توافد عدد كبير من الفنانين على مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، لتقديم واجب العزاء في المنتج الراحل إسماعيل كتكت.

وبالرغم من انفصال الفنانة أمل رزق عن كتكت، منذ أكثر من 3 أعوام، إلا أنّها كانت حريصة على تلقّي العزاء بطليقها، وبدت في غاية الحزن ومنهارة من البكاء.

ومن الفنانين الذين حرصوا على الحضور: عزت العلايلي، محمود يس، الفنان السوري فراس إبراهيم، سامي العدل، ووفاء عامر وغيرهم.

يُذكر أنّ الفنانة أمل رزق تزوجت بالراحل إسماعيل كتكت لفترة تقرب من 11 عاماً، وأنجبت منه.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"