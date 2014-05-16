​حملة “السيسى” تعقد اجتماعا للكوادر النسائية بقنا

عقدت حملة المشير السيسى بشمال قنا مساء اليوم الجمعة أجتماعا للكوادر النسائية لدعم ترشيح المشير فى الأنتخابات الرئاسية القادمة بمراكز نجع حمادى وأبو تشت وفرشوط وذلك ​ب​مدينة نجع حمادى لوضع خطة التحرك النسائية باللجان الانتخابية وتوزيع الأدوار بين النساء لحشد النساء والتجيش داخل النساء ،ورددوا هتافات ” تحيا مصر .. تحيا مصر ” ،ورفعوا صور المشير.

من جانبه أكدت وفاء رشاد مسئول المكتب السياسى لحملة المشير بقنا أن الاجتماع ضم عدد كبير من الكوادر النسائية لمراكز شمال المحافظة لتوزيع الأدوار بينهم للعمل على استغلال كل المناطق بمراكز المحافظة لإخراج النساء للمشاركة فى العملية الانتخابية بإعتبار أن المرأة هى رمانة الميزان فى سباق الأنتخابات والعمل الجاد من أجل حشد النساء لتكون مشاركتها إيجابية فى الأرقام المسجلة للمشير.

وأضافت أن من أهم الإيجابيات للانتخابات الرئاسية هى ظهور المرأة فى المشهد السياسى بقنا والتى تعد تحولاً مهماً فى الخريطة السياسية بزيادة أعداد النساء المتطوعات فى الحملة ،موضحةً أن كثير من السيدات تقدمت للمشاركة بالحملة واللجان الخاصة بيومي الانتخابات لإبراز دورها ،كما كان دورها متميزاً فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.