“العربية”: البراميل المتفجرة هجرت أكثر 1.5 مليون سوري من محافظة حلب

ذكرت قناة العربية الاخبارية أن البراميل المتفجرة التي يستخدمها الجيش السوري في استهدافه بعض المناطق خلال المعارك بينه وبين المسلحين (الثوار) المناهضين لنظام بشار الاسد قد هجرت أكثر من مليون ونصف المليون سوري من مدينة حلب في غضون 6 أشهر.

ونسبت القناة الي ما وصفتها بمنظمات اغاثة قولها أن عدد الأشخاص الذين تم تهجيرهم من أحياء حلب قبل شهر نوفمبر بلغ مليونا و740 ألف شخص ، وأن العدد الحالي للأهالي المقيمين داخل أحياء المدينة ـ التي يسيطر عليها الثوار ـ بلغ 60 ألف عائلة ، أي ما يعادل 300 ألف شخص ، بعد أن أحصت تلك المنظمات قبل شهر نوفمبر من العام الماضي نحو نصف مليون عائلة في المدينة.

وميدانياً ، أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات نظام بشار الأسد شنت غارات على مدينة نوى بريف درعا ، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي ، كما قصفت قوات الأسد مدينة بصر الحرير وبلدتي سحم الجولان وتسيل بريف درعا ، فيما يتقدم الجيش الحر في ريف حماة محققا تقدما ملحوظا في خان شيخون بريف إدلب بسيطرته على خمسة حواجز لنظام الاسد.