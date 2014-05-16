مواجهات متفرقة بين القوات الاسرائيلية وشباب قرى العيسوية وسلوان بالقدس

اندلعت مواجهات متفرقة مساء اليوم “الجمعة” بين القوات الاسرائيلية وشباب قرى العيسوية وسلوان وعناتا بالقدس المحتلة، احتجاجا على الشهداء الذين سقطوا بالأمس خلال قمع مسيرة سلمية للتضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام وذلك ضمن فعاليات الذكرى الـ66 للنكبة.

> وأفاد ضابط الاسعاف بإتحاد المسعفين العرب بقرية العيسوية فؤاد عبيد أن 15 شابا أصيبوا بالعيارات المطاطية خلال مواجهات العيسوية، 11 شابا أصيبوا بصورة طفيفة، وأربعة متوسطة تم نقلهم للعلاج في المستشفى.

> وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت على مدخل قرية العيسوية بين القوات الاسرائيلية والشباب، حيث أطلقت القوات الاسرائيلية خلالها القنابل الصوتية والعيارات المطاطية نحو الشباب، وامتدت حتى منتصف القرية.

> ومن جهة أخرى اعتقلت القوات الإسرائيلية مساء اليوم 3 فتيان ومواطن من منطقة “عين الدرج” في سلوان.

> وأفاد محمود قراعين الباحث في مركز معلومات وادي حلوة، أن القوات الاسرائيلية اعتدت على الشباب بالضرب المبرح، واقتادتهم سيرا على الاقدام من منطقة عين الدرج الى البؤرة الاستيطانية المسماة “مدينة داود”.

> كما اندلعت مواجهات على مفترق قرية عناتا بين القوات الاسرائيلية والشباب، دون وقوع إصابات.

> وفى سياق متصل، أصيب ستة مواطنين بالرصاص المطاطي، من بينهم مصور صحفي فلسطيني، اليوم الجمعة، فيما اصيب آخرون بالاختناق الشديد جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط معتقل عوفر المقام على أراضي بلدة بيتونيا قرب رام الله، فيما أصيب جندي بحجارة الفتية.