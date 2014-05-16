اتحاد قبائل هوارة يطلق استغاثة للجنة العليا للإنتخابات لمدة فترة التصويت بالخارج

قال أسامة الهوارى مؤسس الإتحاد العام لقبائل الهوارة أن الإتحاد أطلق خلال مواقع التواصل الإجتماعى رسالة إستغاثة للجنة العليا للإنتخابات بضرورة مد فترة التصويت فى اللجان الإنتخابية بالخارج.

وأضاف الهوارى أنه تلقى عدة رسائل استغاثة من أبناء مصر المقيمين بالخارج منها الاستغاثة التى جاءت من “عارف سليم ” منسق الإتحاد العام لقبائل هوارة بدولة الإمارات، وذلك بعد أن أُغلقت اللجنة أبوابها على الرغم من تواجد الوافدين للتصويت والممتد لمسافه 2 كيلو متر أمام باب اللجنة، مُشيرًا إلى أن منسق الإتحاد هناك.

وأوضح أن الوافدين للتصويت تحملوا مشقّة السفر من مناطق عدة منها رأس الحمرة والفجيرة للمشاركة، مطالبين بالاستجابة السريعة والسماح لهم باستكمال التصويت داخل أو خارج اللجان لآخر فرد متواجد للتصويت.