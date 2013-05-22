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القومى للبحوث يسعى لإنتاج لقاح مضاد للإجهاض

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القومى للبحوث يسعى لإنتاج لقاح مضاد للإجهاض القومى للبحوث يسعى لإنتاج لقاح مضاد للإجهاض

قال الدكتور محمد عبد العزيز قطقاط رئيس الشُعب البيطرية للمركز القومى للبحوث، إن فريق من الباحثين بالمركز تمكن من التوصل لأساليب تشخيصية جديدة لبعض الأمراض التى تصيب الإنسان، مثل الدودة الكبدية التى تؤدى إلى الوفاة لكثير من الحالات.

وأضاف الدكتور قطقاط خلال مؤتمر دولى عقد لليوم الثانى على التوالى لمركز القومى للبحوث، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "تحسين وحماية الثروة الحيوانية"، أن هذه الطرق الحديثة فى التشخيص ستساعد فى اكتشاف المرض فى مراحله المبكرة بصورة كبيرة، وبالتالى وقف تدهور حالة الكبد والصحة العامة للمريض.

وأوضح قطقاط خلال المؤتمر الذى من المقرر أن يناقش ما يقرب من 70 بحثا بشأن حماية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن فريقا من قسم الأمراض المشتركة بالشُعب البيطرية للمركز ينقص حاليا على الأعداد لإنتاج لقاح مضاد لوتوفيل "التوكسوبلازما" المسبب للإجهاض.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذى بدأ أولى جلساته أمس الثلاثاء، على مدار 3 أيام، وينتهى غدا الخميس عدد من المحاور الخاصة بأبحاث علمية، لتحسين إنتاج الثروة الحيوانية والتوصل للقاحات الأمراض التى يصاب بها الحيوان، للعمل على حماية الثروة الحيوانية فى ، بمشاركة عدد من الخبراء الأجانب لتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين فى هذا الشأن.
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مصر 365

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