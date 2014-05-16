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ديشامب يتقدم بدعوى ضد صديقة نصري بعد سبه

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ديشامب يتقدم بدعوى ضد صديقة نصري بعد سبه ديشامب يتقدم بدعوى ضد صديقة نصري بعد سبه

باريس، (إفي): أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم رفع دعوى قضائية ضد عارضة الأزياء البريطانية أنارا أتانيس، الرفيقة العاطفية للاعب الوسط الفرنسي سمير نصري، بعد توجيهها لشتائم له ولمنتخب الديوك على الإنترنت.

وتقدم ديشامب بالدعوى التي انضم لها أيضا الاتحاد الفرنسي للعبة، وذلك بعد الإهانات التي وجهتها أتانيس للطرفين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد غياب نصري عن القائمة المبدئية لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكتبت أتانيس "اللعنة على فرنسا وعلى ديشامب! تبا لهذا المدرب الأحمق"، وذلك عبر حسابها الرسمي على (تويتر) وذلك فور الإعلان عن التشكيلة.

بينما اكتفى نصري بتغريدة متوازنة بعد معرفته بقرار المدرب، حيث عبر عن تقديره للدعم الذي حصل عليه قائلا "هكذا هي الحياة. كأس عالم أخرى في المنزل. ما لا يقتلك يجعلك أقوى".

يشار إلى أن استبعاد نصري من قائمة المونديال تسبب في إثارة موجة من الدهشة خاصة وأن اللاعب توج مع فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أيام.

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