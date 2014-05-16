تحليل بالصور - مرتدات دورتموند Vs مثلثات بايرن .. من يرفع الكأس؟

نهاية الموسم في ألمانيا .. كالمعتاد بايرن ميونيخ يصطدم ببروسيا دورتموند في المواجهات الحاسمة، يلتقي الفريقين في نهائي الكأس بالملعب الأوليمبي ببرلين، من يحسمها.

بايرن بطل الدوري يبحث عن الثنائية بعد الخروج المريع من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في حين يبحث دورتموند عن الاحتفال ببطولة هذا الموسم.

وعلى الرغم من إنهاء بايرن موسم الدوري الألماني بفارق 19 نقطة عن دورتموند، كما أنه فاز عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.. إلا أن أسود فيستفاليا أمامهم فرصة لتعكير احتفال البافاري بالبوندزليجا.

ويذكر موقع (بليتشر ريبورت) التحليلي الأسباب التي ستجعل نهاية الموسم الألماني قويا وأبرز ما يميز الفريقين.. ويعرضها FilGoal.com.

مرتدات دورتموند

يعتمد يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند على سرعة لاعبيه في المرتدات العكسية.

ويعكس هذا النتيجة الثقيلة التي خسر بها بايرن على ملعبه أمام بروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة على الرغم من أن الدوري كان محسوما، ولكن هناك أسباب فنية رجحت كفة أسود فيستفاليا.

واحدا من أبرز أسلحة دورتموند وهو الكرات المرتدة، وسرعة نقل الكرة من الهجوم للدفاع.. (طالع الصورتين التاليتين).

الصورة توضح 11 لاعبا أصفر خلف الكرة، بينما يهاجم بايرن ميونيخ بسبعة لاعبين.

الملاحظ أن لاعبي بايرن في حالة قطع الكرة من زميلهم، جميعهم خارج اللعبة تماما ولا يوجد من يغطيه، وفي المقابل هناك خمسة من دورتموند جاهزون للانطلاق.

الهجمة انتقلت سريعا، ومازال هناك ثلاثة لاعبين فقط من بايرن، بينما انطلق مثلهم من دورتموند دون أن يصل أي تدعيم من لاعبي البافاري. (هذه المرتدة انتهت بهدف ثاني)

شاهد فيديو الهدف

مثلثات بايرن

وبينما كان كلوب يحفظ لاعبيه الجدد طريقة أدائه الجديدة بعدما ضم هنريك مختاريان، بيير أوبيميانج مع ماركو رويس .. كان نجوم بايرن يحاولون استيعاب فكر بيب جوارديولا.

تلخص فكر جوارديولا الهجومي في تشكيل مثلثات بين كل لاعبي بايرن، بحيث يكون رأس المثلث هو واحد من "أذكى لاعبي العالم" حسبما صرح بيب عنه .. وهو فيليب لام.

أسلوب التيكي تاكا أو التمريرات القصيرة السريعة تعتمد على ذكي يعرف أين يتمركز وكيف يخرج الكرة صحيحة من قدميه.

يشكل لام مع زملائه التسعة .. تسعة مثلثات (الصورة توضح المقصد)

يعتمد جوارديولا على لام أساسيا، ويقوم بهذا الدور .. وفي حالة غيابه يكون باستيان شفاينشتايجر هو رأس المثلث أو خابي مارتينيز.

التغيير الذي طرأ مؤخرا على خطة جوارديولا، هو تعليمات لقلبي الدفاع بالتقدم لوسط الملعب أثناء امتلاك الكرة لمضاعفة المحاولات وخلق الفرص.

ومع العديد من التغييرات التكتيكية في موسم بايرن الأول سيكون من الخطر أن تغامر بشكل جديد أمام فريق كلوب الشاب.