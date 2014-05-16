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“دجلة” يُجدد لعصام الحضري حتى 2016

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“دجلة” يُجدد لعصام الحضري حتى 2016 “دجلة” يُجدد لعصام الحضري حتى 2016

 


> جدد عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة والمنتخب الوطني تعاقده مع ناديه لمدة موسمين بداية من الموسم القادم وحتى 2016، وذلك خلال الجلسة التي جمعته اليوم مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة وحازم خيرت مدير الكرة ومحمد شيحة وكيل الحضري.
> واتفق الطرفان على كافة تفاصيل التعاقد خلال جلسة اليوم، حيث أبدى سامي تمسك دجلة باستمرار الحضري بعد المستوى الرائع الذي قدمه الحارس المخضرم مع الفريق خلال الموسم الحالي.
> من جانبه أكد عصام الحضري أنه فضل الاستمرار مع وادي دجلة رغم العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة من أكثر من فريق، وقال في تصريحات للصحفيين أن فترة الاستقرار التي عاشها مع دجلة خلال الموسم الحالي دفعه للموافقة على تجديد تعاقده، لا سيما أن دجلة سيكون فريقاً مختلفاً مع بداية الموسم الجديد في ظل رغبة الإدارة في المنافسة على بطولة الدوري.

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