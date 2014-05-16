“المصريين بالخارج”: 13 ألفا أدلوا بأصواتهم اليوم في السعودية و5534 فى أمريكا حتى الآن

قال الدكتور محمدالجمل رئيس الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج ان التقارير التى تتلقاها على مدار الساعة غرفة العمليات فى الاتحاد بشأن تصويت المصرين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية ما زالت تؤكد استمرار الاقبال غير المسبوق فى كافه العواصم العالميه فى اليوم الثانى لبدء التصويت.

> واضاف د.محمد الجمل ان غرفة العمليات برئاسه المهندس محمد بدر رئيس مجلس امناء الاتحاد قد تلقت تقارير منذ قليل بشأن الانتخابات فى المملكة العربية السعودية والتى تؤكد ان عدد الذين ادلوا باصواتهم اليوم فقط وحتى الآن تجاوز ال 13 الف ناخب وناخبة كما تجاوز عدد الذين ادلوا باصواتهم اليوم فقط فى الامارات حتى الآن ال 6 الآغ ناخب وناخبة ومرفق صورة لاسرة تضم 2 من المنقبات قمن بالادلاء باصواتهم مع عدد من افراد الاسرة وبالنسبة للتصويت اليوم فى الولايات المتحدة الامريكية.

حيث بدأ منذ 5 ساعات فى نيويورك وواشنطن وسط اقبال كبير وهو ما يتضح فى الصورة المرفقة واضاف الجمل انه خلال 5 ساعات قام بالتصويت فى نيويورك اليوم 750 ناخبا وناخبة وتوضح الصور المرفقة اصرار احدى السيدات والتى حضرت بكرسى متحرك على الادلاء بصوتها ناخبا وناخبة وفى واشنطن قام بالتصويت خلال 5 ساعات 130 ناخبا وناخبة وقد بدأ منذ 3 ساعات التصويت فى شيكاغو وهيوستن وبدأ منذ ساعتين فى لوس انجلوس وبلغ عدد الذين ادلوا باصواتهم خلال 3 ساعات اليوم 150 فى هيوستن و30 فى شيكاغو ومنهم سيدة حضرت رغم الامطار الشديدة واصرت على ان تبصم على ورقة التصويت وقد بلغ عدد ادلوا باصواتهم خلال ساعتين فى لوس انجلوس 700 ناخب وناخبة حتى الان واضاف الجمل ان عدد الذين ادلوا باصواتهم امس بلغ فى نيويورك 1952 ناخبا وناخبة يضاف اليهم فى5 ساعات اليوم 750 ناخبا وناخبة كما بلغ عدد الذين ادلوا باصواتهم فى واشنطن امس 452 يضاف اليهم 130 حتى الان وادلى باصواتهم امس فى شيكاغو 130 واليوم وحتى الان 30 وفى هيوستن ادلى امس 290 واليوم حتى الان 150 وفى لوس انجلوس 950 امس واليوم 700 حتى الان واضاف الجمل ان عدد الذين ادلوا باصواتهم فى امريكا حتى الآن 5534 ناخبا واضاف الجمل ان هناك عددا من الشخصيات المصرية البارزة فى امريكا تتابع التصويت على مدار الساعة بالتنسيق مع الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج وهم الدكتورة سلوى الجبالى فى واشنطن و الدكتوره ايمان وهمان فى نيويورك والدكتورة ساميه المرسى فى شيكاغو وفى هيوستن الدكتور احمد متولى و فى لوس انجلوس الدكتور صبرى الباجا .

> واشار الجمل ان عدد الذين ادلوا باصواتهم اليوم فى اليونان 1200 ناخب وناخبة وعدد الذين ادلوا باصواتهم فى فرنسا اليوم وحتى الان 304 ناخب منهم 239 فى باريس و65 فى مارسيليا.