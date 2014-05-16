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سكان التجمع الخامس يعبرون عن سعادتهم لإزالة «مطب الموت»

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مطب الموت بالقاهرة الجديدة

مطب الموت بالقاهرة الجديدة

عبر سكان حي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة عن فرحتهم و سعادتهم العارمة، بسبب إزالة الحي لمطب بشارع التسعين أسموه “مطب الموت”، نظرالتصميمه الخاطئ الذي تسبب في العديد من الحوادث، وبالرغم من قيام الحي من إزالة مطب الموت إلا انتشر بعد الاستياء من قبل بعض المواطنين، لتأخر تلك الخطوة، والتي كان يجب أن تتم منذ فترات طويلة.

ويذكر أن هذا المطب كان سببا رئيسيا و هاما في العديد من الحوادث راح ضحيتها سيارات ملاكي، وسيارات نقل كبيرو وصغير، بالإضافة إلى دراجات بخارية مواطنين لقوا مصرعهم متأثرين بحوادث نتجت عن تواجد هذا المطب، و و يرجه كل ما سبق إلى سوء تصميمه، الأشبه بجبل صغير في منتصف طريق سريع، حيث عرضه بلغ 3 أمتار، و ارتفاع يزيد عن متر، وأخيرا صدر أمر بإزالته، و إعادة رصفه مرة أخرى بطريقة أمنة.

 

 

أحد حوادث المطب الصناعي

أحد المطب الصناعي

كما عبر أحد مواطني حي التجمع الخامس عن فرحته بسبب إزالة “مطب الموت”،  قائلا ” تسيطر عليا  سعادة عارمة ﻹزالة مطب الموت، لكني فى حالة ضجر بسبب التأخر فى اتخاذ تلك الخطوة، رغم كثرة البلغات التى تم تقديمها، وأن لافتة (يوجد مطب صناعى) لم تكن كافية، و الدليل حوادث السيارات و القتلى التي نتج عن وجوده في المسبق”.

 

 

 

 

 

 

 

خلال إزالة مطب الموت

خلال إزالة مطب الموت

و أضاف المواطن خلال تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء “ONA”، ” أنه يجب معاقبة كل من شارك فى وضع مطب يبلغ عرضه ثلاثة أمتار، ومتر ارتفاع بطريق سريع، وأن الجهاز لم يأخذ تلك الخطوة بالرغم من كثرة الحوادث التي نتجت بسبب المطب، واكتفوا باﻻفتة، وأن أمر اﻹزالة جاء بسبب وفاة شاب فى عمر الزهور بعد اصطدامه بالمطب ثناء قيادته”.

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