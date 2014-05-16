أخبار عاجلة

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد -
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا -
وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بعلاج «هشام جعفر» -
بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة -
بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نجل الشاذلى يقود مظاهرة لتأييد المُشير ويهتف “يا سيسى لازم تبقى رئيسى”

Google+ Print
نجل الشاذلى يقود مظاهرة لتأييد المُشير ويهتف “يا سيسى لازم تبقى رئيسى” نجل الشاذلى يقود مظاهرة لتأييد المُشير ويهتف “يا سيسى لازم تبقى رئيسى”

عقد معتز الشاذلى نجل البرلمانى الراحل كمال الشاذلى عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل مؤتمر جماهير لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى بفيلا الوزير الراحل بحضور الإعلامى توفيق عكاشة لدعوة أهالى المنوفية للخروج للانتخابات الرئاسية المقبلة وسط حضور الألاف من أهالى مدينة الباجور.

وقال الإعلامى توفيق عكاشة إنه :”جاء اليوم الذى ينتظره المصريين للخروج للانتخابات الرئاسية ولتأكيد أن ثورة 30 يونيو كان إرادة شعبية جارفة لصياغة التاريخ”،مضيفاً ” مرسى حصل على 13 مليون صوت ولا يليق إلا أن يحصل المشير عبد الفتاح السيسى على 26 مليون صوت “.

وأكد عكاشة فى المؤتمر الجماهيرى الداعم للمرشح عبد الفتاح السيسى بفيلا الوزير الراحل كمال الشاذلى بمدينة الباجور محافظة المنوفية أن جاء لدعوة أهالى المنوفية من بيت أحد رجال الوطن المخلصين خدام أبناء دائرته كمال الشاذلى قائلا ” اللى خلف مامتش وان معتز سيكمل مسيرة والده “.

وطالب عكاشة الحضور بضرورة الخروج يومى 26 و27 والتصويت بكثافة فى الانتخابات الرئاسية قائلا “مش هنقدر نوصل لـ26 مليون صوت للسيسى إلا بعد خروج شباب والفلاحين ” .

قال معتز الشاذلى نجل البرلمانى الراحل كمال الشاذلى عضو مجلس الشعب السابق على أن الدعوة إلى مؤتمر دعم المشير عبدالفتاح السيسى وتوصيل رساله إلى المشير بأن شعب المنوفية يؤيده ويبايعه على رئاسه الجمهورية.

وقام الشاذلى بترديد الهتافات ” سيسى يا سيسى لازم لازم تبقى رئيسى ، سير يا سيسى المنايفه كلها وراك ، المنوفيه تبايع السيسى رئيس لمصر ” وردد الأهالى الهتفات مع إطلاق زغاريد بعض النساء الحضور فى المؤتمر.

وطالب الشاذلى كافه أبناء المحافظه بضروره النزول يوم الإنتخابات من أجل جمع أكبر عدد من الأصوات لصالح السيسى مشيرا إلى أن محافظه المنوفيه أولى المحافظات التى خرجت ضد حكم الأخوان وذلك فى 28 يونيو 2013 أثر قيام الرئيس المعزول محمد مرسى بإهانه البرلمانى الراحل كمال الشاذلى عضو مجلس الشعب عن حزب الوطنى المنحل بالباجور.\

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»