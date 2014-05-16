نجل الشاذلى يقود مظاهرة لتأييد المُشير ويهتف “يا سيسى لازم تبقى رئيسى”

عقد معتز الشاذلى نجل البرلمانى الراحل كمال الشاذلى عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل مؤتمر جماهير لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى بفيلا الوزير الراحل بحضور الإعلامى توفيق عكاشة لدعوة أهالى المنوفية للخروج للانتخابات الرئاسية المقبلة وسط حضور الألاف من أهالى مدينة الباجور.

وقال الإعلامى توفيق عكاشة إنه :”جاء اليوم الذى ينتظره المصريين للخروج للانتخابات الرئاسية ولتأكيد أن ثورة 30 يونيو كان إرادة شعبية جارفة لصياغة التاريخ”،مضيفاً ” مرسى حصل على 13 مليون صوت ولا يليق إلا أن يحصل المشير عبد الفتاح السيسى على 26 مليون صوت “.

وأكد عكاشة فى المؤتمر الجماهيرى الداعم للمرشح عبد الفتاح السيسى بفيلا الوزير الراحل كمال الشاذلى بمدينة الباجور محافظة المنوفية أن جاء لدعوة أهالى المنوفية من بيت أحد رجال الوطن المخلصين خدام أبناء دائرته كمال الشاذلى قائلا ” اللى خلف مامتش وان معتز سيكمل مسيرة والده “.

وطالب عكاشة الحضور بضرورة الخروج يومى 26 و27 والتصويت بكثافة فى الانتخابات الرئاسية قائلا “مش هنقدر نوصل لـ26 مليون صوت للسيسى إلا بعد خروج شباب مصر والفلاحين ” .

قال معتز الشاذلى نجل البرلمانى الراحل كمال الشاذلى عضو مجلس الشعب السابق على أن الدعوة إلى مؤتمر دعم المشير عبدالفتاح السيسى وتوصيل رساله إلى المشير بأن شعب المنوفية يؤيده ويبايعه على رئاسه الجمهورية.

وقام الشاذلى بترديد الهتافات ” سيسى يا سيسى لازم لازم تبقى رئيسى ، سير يا سيسى المنايفه كلها وراك ، المنوفيه تبايع السيسى رئيس لمصر ” وردد الأهالى الهتفات مع إطلاق زغاريد بعض النساء الحضور فى المؤتمر.

وطالب الشاذلى كافه أبناء المحافظه بضروره النزول يوم الإنتخابات من أجل جمع أكبر عدد من الأصوات لصالح السيسى مشيرا إلى أن محافظه المنوفيه أولى المحافظات التى خرجت ضد حكم الأخوان وذلك فى 28 يونيو 2013 أثر قيام الرئيس المعزول محمد مرسى بإهانه البرلمانى الراحل كمال الشاذلى عضو مجلس الشعب عن حزب الوطنى المنحل بالباجور.\