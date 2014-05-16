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رحيل “لى كون هى” عميد شركة سامسونج عن 72 عاما

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رحيل “لى كون هى” عميد شركة سامسونج عن 72 عاما رحيل “لى كون هى” عميد شركة سامسونج عن 72 عاما

توفي اليوم الجمعة لي كون هي Lee Kun-hee رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات عن عمر يناهز 72 عامًا.

كان (لي) قد نقل للعلاج بمركز سامسونج الطبي في العاشر من مايو الحالي، بعد إصابته بأزمة قلبية.

كان (لي) قد نقل إلى المستشفى بسبب صعوبات بالتنفس، ونقل على عجل إلى مستشفى Soonchunhyang بالقرب من مسكنه، لينقل بعد تعافيه إلى مركز سامسونج الطبي SMC.

لم تصدر سامسونج أي بيانات رسمية حتى ظهر الجمعة (بتوقيت سيئول)، ولكن من المتوقع أن يصدر مثل هذا البيان بعد الترتيب بشأن قرارات محددة حول الجنازة وخطط خلافة عميد سامسونج الراحل.

وكان يون سون ـ بونج ، رئيس مركز سامسونج الطبي في سيئول قد أنكر أن لي في وضع حرج. وصرح أحد كبار المسئولين في سامسونج بأن إعلان (يون) يعني أن حالة (لي) لم تكن ربما لتصبح أسوأ مما هي عليه.

وتبدأ الأسئلة المثيرة، وأهمها: هل تتغلب مجموعة سامسونج للأعمال على صدمة رحيل لي كون هي Lee Kun-hee  مصابا بأزمة قلبية؟ لي الذي قاد مجموعة سامسونج بشكل كاريزمي، حتى قبيل وفاته بساعات، كان القائد الحقيقي للفريق.

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