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أولتراس أهلاوي يحيي ذكرى الـ6-1.. يطالب بالبطولة الـ20.. يهتف لمبروك

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أولتراس أهلاوي يحيي ذكرى الـ6-1.. يطالب بالبطولة الـ20.. يهتف لمبروك أولتراس أهلاوي يحيي ذكرى الـ6-1.. يطالب بالبطولة الـ20.. يهتف لمبروك

وجهت مجموعة "أولتراس أهلاوي" المنتمية للنادي الأهلي والتي حضرت مران الفريق يوم الجمعة عدد من الرسائل لجهازه الفني ولاعبيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة نكانا الزامبي يوم السبت على ملعب بتروسبورت في افتتاح مرحلة المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

ونجحت أعداد من أفراد المجموعة في حضور مران الفريق الرئيسي على ملعب بتروسبورت يوم الجمعة، لتوجه عدد من الرسائل.

ورفع مشجعو الفريق الأحمر لافتة تطالب فيها لاعبي الأهلي بتحقيق البطولة القارية رقم 20، من أجل تعزيز موقعهم في صدارة الأنجح عالميا.

ووجه أفراد المجموعة تحية خاصة إلى فتحي مبروك المدير الفني المؤقت للفريق.

وقبل نهاية المران، أحيا جمهور الأهلي ذكرى مرور العام الـ12 على الفوز الكبير على الغريم التقليدي الزمالك 6-1.

وقام الحضور بترديد الهتافات لإحياء ذكرى المباراة الشهيرة التي كان بطلها خالد بيبو.

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فيديو اليوم السابع