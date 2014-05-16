إطلالة نسمة محجوب تصدم جمهورها

يبدو أنّ المطربة نسمة محجوب قرّرت التخلي عن الكلاسيكية واتّباع إطلالة جديدة، تجعلها أقرب من الشباب، بعيداً عن عالم الأوبرا وحفلات الأوركسترا.

وقد أحيت نسمة مؤخّراً حفلاً خاصاً في مدرسة الـ"جزويت"، حيث ظهرت بإطلالة صادمة، أصابت جمهورها بالذهو، إذ استخدمت مكياجاً صارخاً، مع تسريحة شعر جريئة، إلى حدّ كبير، في وقت بدا أنّها فقدت الكثير من وزنها.

الإطلالة الجديدة لنسمة أثارت استغراب الكثير من متابعيها، منذ فوزها بلقب "ستار أكاديمي"، إذ انتقدها جراء ذلك الكثير من معجبيها، عبر صفحتها على الـ"فيس بوك"، مؤكّدين أنّ هذه الإطلالة لا تليق بها.

نسمة قدّمت الكثير من الأغنيات الشبابيّة في حفلها، وسط رقص وتفاعل الشباب معها، بسبب تحوّل أسلوبها تماماً في الغناء، حيث كانت ترقص وتمرح مع الجمهور، ما زاد من تفاعل الشباب معها.

ولكنّ السؤال هو: هل ستبقى نسمة على أسلوبها الجديد الغريب حتى تدخل أكثر إلى عالم الحفلات الشبابيّة، برغم الكثير من الانتقادات التي تعرضت لها؟!

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