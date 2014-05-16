آمال ماهر تستعين بجمهورها لاختيار لقب

أقامت الفنانة آمال ماهر مسابقة على صفحتها الخاصّة في "فيس بوك" لجمهورها، من أجل اختيار اللقب الذي يرونه مناسباً لها.

وحصرت آمال الاختيارات بين ثلاثة ألقاب هي: "الحنجرة الذهبية" و"أيقونة الغناء" و"صوت مصر".

واللافت أنّ الآلاف من جمهور آمال قد شاركوا بالفعل في المسابقة. وقد انحصرت الاختيارات ما بين "الحنجرة الذهبية" و"صوت مصر"، في حين اختار لها أحدهم لقب "كوكب الشرق الثاني".

طريقة آمال هي وسيلة جديدة لاختيار لقب تظهر من خلاله في الحفلات والإعلام، ويكون مصدر اللقب الجمهور نفسه.

وستعلن آمال خلال أيّام، من خلال صفحتها، عن اللقب الذي نال أعلى نسبة تصويت لتعتمده.

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