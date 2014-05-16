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فارس كرم يغني لـِ٨٠٠٠ شخص في تونس

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فارس كرم يغني لـِ٨٠٠٠ شخص في تونس فارس كرم يغني لـِ٨٠٠٠ شخص في تونس

الجمعة 16-05-2014 20:59

في القبّة في تونس، كان النجم اللبناني فارس كرم على موعد مع الجمهور التونسي الذي يعشقه، في واحدة من أجمل الحفلات وأكثرها حماساً وتفاعلاً، حيث وقف فارس أمام ٨٠٠٠ من معجبيه التونسيين، الذين يُفاجئون فارس دوماً بحجم المحبة التي يُظهرونها له.
غنى فارس مجموعة من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة، وسط تفاعل الحاضرين، وتردادهم للأغنيات، وكان لفارس دور في خلق أجواء حماسية، باتت عنواناً لكل سهراته ومهرجاناته.
نذكر أنّ فارس أصدر قبل أيام ألبومه الدينيّ الموجه للسيدة مريم العذراء، في الشهر المريميّ، بعنوان (اسمحيلي غنّيلك)، وتُلاقي التراتيل التي غنّاها في الألبوم أصداءاً إيجابية.

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سيدتي