كانت الكاتبة الفرنسية مارى جان فيليبون رولان المعروفة باسم مدام رولان هى التى قالت الكلمة الشهيرة التى أدخلتها التاريخ وهى: «أيتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك»! فقد كانت مدام رولان صاحبة صالون ثقافى شهير فى باريس ضم الكثير من رجال الثورة الفرنسية، لكنها فى سنوات الفوضى التى تلت الثورة والتى عُرفت باسم «عصر الرعب»، حيث ساد العنف والقتل والمحاكمات الظالمة تحت قيادة روبسبير سُجنت مدام رولان وعُقدت لها محاكمة جائرة صدر على إثرها قرار بإعدامها، وأثناء صعودها إلى المقصلة انحنت مدام رولان أمام تمثال الحرية وقالت كلمتها الشهيرة قبل أن ينفصل رأسها عن جسدها.

وليست الحرية وحدها هى التى ترتكب باسمها الجرائم الكبرى فكل جريمة شنعاء تحتاج مبدأً نبيلاً تتخفى وراءه، وفى عصرنا الحالى يبدو أن البعض وجد فى الإسلام ذلك المبدأ النبيل الذى من خلاله يمكن أن تُرتكب كل جرائم العنف والإرهاب التى لا تمت للإسلام بصلة.

إن صحف العالم تمتلئ الآن بقصة السيدة السودانية «مريم» التى حُكم عليها بالجلد والإعدام وهى حامل فى شهرها التاسع بتهمة الردة والزنى وتأجل تنفيذ الحكم إلى أن تلد طفلها وتفطمه، وذلك كله باسم الإسلام الذى يصوره بعض أتباعه للعالم بأنه دين العنف والإرهاب والجهل والتخلف، بينما هو دين الرحمة والسماحة الذى قدم للإنسانية واحدة من أعظم الحضارات التى عرفها التاريخ.

أما حقيقة قصة مريم، فهى أنها نشأت مسيحية لأم إثيوبية مسيحية، وحين كبرت تزوجت من رجل مسيحى وأنجبت منه طفلا يرافقها الآن فى السجن عمره 20 شهراً، ثم حملت منه ثانية جنينها الحالى، لكن الدولة السودانية الحالية التى تلتحف بالإسلام والتى كان البعض يسعى لتأسيسها عندنا، اكتشفت أن والد مريم الذى هجرها وأمها وهى فى السادسة من عمرها كان مسلماً، لذا اعتبرت مريم مسلمة واعتبرت ديانتها المسيحية الحالية ردة، واعتبر زواجها من رجل مسيحى مثلها زنى واعتبرت أن ابنها الحالى مولود سفاحاً، لذا لزم جلدها أولا بتهمة الزنى ثم إعدامها بعد ذلك بتهمة الردة (!!).

وأعطيت مريم ثلاثة أيام لتعود إلى صوابها وتعلن توبتها، لكنها أعلنت فى المحكمة أنها مسيحية وليست مرتدة.

رفقاً بالدين الإسلامى يا من تستغلونه لإضفاء الشرعية على جرائمكم التى هى نتاج الكراهية والجهل والتخلف ولا علاقة لها بالإسلام.

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