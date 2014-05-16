ماذا أقول له لو جاء يسألنى؟

كيف تفسر الانقسام والاعتراض على عودة الحرس الجامعى للجامعات؟

- باختصار: المعترضون يحلمون بأن تتحول الجامعات إلى... رماد.

■ ماذا يعنى ما أعلنه هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية، من أن «بعض الخلايا الإرهابية المضبوطة غير مسجلة سياسياً وفيها طلاب أعمارهم 18 سنة»؟

- يعنى سقوط منظمة «البيت المصرى» بجدارة.

■ ما تفسيرك لترديد كلمة «العسكر»؟

- تفسيرى الوحيد: النيل من قواتنا المسلحة، ظهير مصر وحارس مرمى كرامتها.

■ ما رأيك فى «مرتضى منصور»؟

- رأيى أنه رجل صريح وصادم و«مش على راسه بطحة»، وعميل للحق وعف اللسان إلا أمام «العفونة»، حيث يشهر كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة.

■ كيف تقرأ «6 إبريل»؟

- مثل أول إبريل.

■ ما الذى يوحدنا ويذيب ويصهر ويقضى على «انقسامنا» فى المجتمع؟

- مشروع قومى يوحد صفوفنا تتضافر فيه الأيدى والعقول وهذه مهمة رئيس مصر.

■ كيف ترى احتراق 11 سيارة فى حادث مرورى بدار السلام؟

- أرى بطء وصول الإطفاء، أرى استخدام أسلوب قديم، أرى تلكؤاً فى الإبلاغ.

■ هل «ثلاثية مصر» الأزلية قائمة: الفقر والجهل والمرض؟

- نعم، خط الفقر فى مصر مخيف ونسبة الأمية عالية «وعائق حضارى»، وصحة المصريين متدنية لأن المستشفى على حد قول أحمد رجب «مش تشفى».

■ ماذا تعرف عن 1- حلايب وشلاتين، 2- سد النهضة؟

- حلايب وشلاتين مصرية حتى إشعار سودانى آخر. وسد النهضة سد فى وجه نهضتنا المائية حتى إشعار إثيوبى آخر.

■ ماذا لو هرب مبارك مثل زين العابدين تونس واستقر فى بلد عربى، وكان استراح من محاكمة القرن رايح جاى؟

- مبارك رجل عسكرى مصرى وطنى، لا يهرب من الميدان وخضع للمحاكمة كأى مواطن، ويستحق الاحترام وعدم الإهانة، وإنصاف التاريخ له.. قادم.

■ كيف تصف «الفجور»؟

- الفجور هو ما يجرى فى الشارع الخلفى من تفجيرات تستهدف الميرى، الفجور هو التنطيط فى المواقف بأقنعة، الفجور هو التعامى عن ماض صاحبه بنيولوك جديد.

■ هل لدينا «ديمقراطية»؟

- لا أظن، فالديمقراطية فى أبسط عبارة مفهومة هى عملية ممارسة لا أكثر، وأن ندافع عن صاحب رأى يختلف معنا، نحن مازلنا «أحاديون»، ومن يختلف معنا فهو «عدونا».

■ هل توافق على عودة الجماهير إلى مدرجات الكرة فى الملاعب؟

- «الآن»، لا أوافق.

■ ما تعريفك لتورتة الإعلانات؟

- يا سلام؟ سيدة الحياة فى الصحف والمجلات وباعث الوجود على الشاشات.. ومزيلة الكرب من بعض مقدمى ومقدمات الفضائيات.

■ ما مغزى رسالة sms للمسيحيين «يسوع المسيح يطلب منك تدعيم السيسى»؟

- هذا عبث ولعب عيال، مسيحيو هذا الوطن هم مصريون بالدرجة الأولى وهم أصحاب الأرض بالجغرافيا والتاريخ، وعيب يقال الكلام ده، ومن «يدعم» السيسى هم البشر والشجر والطير السابح فى السماء.

■ حين قال السيسى فى حواره مع الحديدى وعيسى بنبرة مختلفة «انتو جايين تتكلموا بس؟!» هل هذه إشارات ديكتاتورية فى شخصية المشير؟

- هذا حزم وانضباط، وفى يوم من الأيام سألت مبارك عن والدته فقال لى «مش حجاوب على أسئلة شخصية» فقلت له: يعنى أسكت؟ قال: أيوه. الديكتاتورية هى قمع رأى وإيذاء صاحبه قبل أن ينطق به.

■ ما المشهد الفنى الإنسانى الذى تحب أن تراه؟

- أن أرى عناقاً حميمياً صادقاً من صاحب السعادة عادل إمام لسعيد صالح «شفاه الله»، رفيق المشوار وزميل العمر وشريك النجاح.

■ ماذا تفعل على المستوى الشخصى لترشيد الكهرباء فلا تنقطع يومياً؟

- إذا استخدمت المكيف فى يوم حار اكتفيت بالغرفة التى أجلس فيها فقط، وفى النهار أستخدم نور ربنا فلا أضىء لمبة واحدة. وأفتح التليفزيون فى المساء فقط. ولو كنا نتصرف بسلوك جمعى لمواجهة أى أزمة لصرنا من شعوب العالم الأول، لكننا أسرى لثقافة «اتمرغ فى الميرى».

■ ماذا يعيد التليفزيون المصرى إلى سابق مجده، وقد عشت فيه أنت قرابة ثلث قرن؟

- الذى يعيد هذا المجد عودة كوادره المهاجرة منه + مهاراته التى لم تمنح فرصة + نسف رؤيته القديمة وبناء رؤية معاصرة جسورة + مرتبات مجزية من خزينة الإعلانات تعيد حتماً الطيور إلى أوكارها.. ناس مصر مرتبطون «بأسماء أكثر» من المحتوى.. تليفزيون مصر هو «مفرخ» مهارات سكنت الفضائيات وصارت نجومها.

■ لماذا لا تعود لتقدم «حديث المدينة» صوت الشارع المصرى أمس وغداً؟

- لأنى لا أريد أن أكرر نفسى بمشاكل استعصى عليها الحل، هل يعقل أن أظهر وأتكلم للمرة المائة عن معالجة الثأر أمنيا؟ هل يعقل أن أناقش أسباب العشوائيات وقد صارت حقيقة ثابتة؟ هل يعقل أن أعود لفكرة الفصل المدرسى المكدس بالتلامذة؟ هل أتكلم عن أطفال الشوارع وقد أفردت ساعات وساعات لنشوء هؤلاء؟

■ هل تتوقع إقبالاً ضعيفاً فى الانتخابات المقبلة؟

- أتوقع كثافة غير مسبوقة لأن الشعب المصرى صاحى ولو تظاهر بالنعاس واعى، ولو أعطاك انطباعاً آخر. لا تصدقوا الصحف الموحية بضعف الإقبال. هذه الانتخابات وطن يكون أو لا يكون، لقمة عيش تكون أو لا تكون، استقرار يكون أو لا يكون، وجود يكون أو لا يكون.

■ كيف تقرأ «إفساد التنظيم الدولى للإخوان» لموسم الحج؟

- أى إسلام هذا الذى يوصى بإفساد أهم فروض وطقوس الإسلام وذروته الإيمانية؟

■ هل التحرش الجنسى يحتاج لقانون؟

- لا. يحتاج لثقافة «احترام جسد المرأة»، يسبقه تعليم وعدم فصل الجنسين. ماذا يفعل القانون مع رئيس عمل يتحرش يومياً بموظفة صامتة من أجل لقمة عيش بلا مقابل؟ ماذا يفعل القانون مع مدرسة تتحرش ببنت بذاتها تخشى الجرسة والفضيحة؟ ماذا يفعل القانون مع صاحب عمل يريد من «سكرتيرته أن تكون «محظيته» وهى عائل الأسرة الوحيد؟

■ للدكتور بطرس غالى مصطلح «الكعبلة فى تفاصيل» وتبعدنا عن أهدافنا، مثل ماذا؟

- أن نتكعبل فى أزمة فيلم لهيفاء بنت وهبى، أن نتكعبل فى حدوتة زينة مش عارف بنت مين، أن نتكعبل فى حكاية التوقيت الصيفى.. أشياء تأخذ من اهتمامنا الكثير ونعيد ونزيد، هل لأن حجم الفراغ فى حياتنا كبير؟ ربما.

■ من تفتقده هذه الأيام من نجوم الكلمة؟

- أفتقد «موضوعية» أحمد بهاء الدين. أفتقد «مهنية» أسطى الصحافة المصرية موسى صبرى. أفتقد «تجرد» مجدى مهنى. أفتقد «سخرية» جلال عامر.

■ بماذا تتوقع أن يصدر الحكم على مرسى بعد جلسات طويلة الأمد، هل لديك نبوءة أم.... ماذا؟

- ماذا.