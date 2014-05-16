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مسئول الدعوة السلفية بالصعيد: حزب النور استند الى الشرع فى دعم السيسى

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مسئول الدعوة السلفية بالصعيد: حزب النور استند الى الشرع فى دعم السيسى مسئول الدعوة السلفية بالصعيد: حزب النور استند الى الشرع فى دعم السيسى

 

 

قال الشيخ عادل نصر مسئول الدعوة السلفية بالصعيد ان الدعوة السلفية استندت الى الشرع فى دعم السيسى وان التاصيل الشرعى ومراعاة تحقيق المصالح الخالصة والراجحة بحسب الامكان ودرء المفاسد وتقليلها هو السبب الرئيسى لدعم السيسى فى الانتخابات القادمة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب النور السلفى بقرية موفى مون السياحية بمدينة شبين الكوم لدعم المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية بحضور الدكتور محمد إبراهيم منصور الأمين العام المساعد لحزب النور والمهندس صلاح عبد المعبود عضو اللجنة العليا لحزب النور والمهندس أسامة عبد المنصف أمين حزب النور المنوفية .

واضاف نصر ان من يتهم الدعوة السلفية بانها جماعة مضللة وانها اضاعت الدين فى وسائل الاعلام الموجهة ما هو الا منافق وكاذب ويعمل لصالح جماعة لم تنظر الى مصلحة الدولة وانما نظرت الى مصالحها الخاصة , مضيفا ان النظام السابق لو كان استند الى الشريعة الاسلامية لما وصلت الدولة الى حالها اليوم .

واكد نصر انه لو صدر قرار بحل حزب النور سنوافق علية لان فوق كل شئ ولا مكان لحزب او جماعة فى مقابل مصلحة الوطن , قائلا ” من يدعى اننا راضين على الدماء فهو كاذب لاننا نضرب المصلحة الصغرى للوصول الى المصلحة الكبرى ولابد ان ننظر الى المشهد باكمله , كما اننا نزلنا فى الاستفتاء على الدستور وساهمنا فى تطبيق الشريعة واكبر دليل على ذلك منع عرض فيلم “حلاوة روح” والقبض على الشيعة وما تشهدة مصر من تطبيق للشريعة ” .

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