إصابة سيدتين بطلقين ناريين في أسيوط

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء حسن سيف مدير مباحث المديرية يفيد إصابة سيدتين بطلقين نارىين طائشين بمركز منفلوط في واقعتين مختلفتين.

> الأولى بعد أن تبلغ لمركز شرطة منفلوط من المستشفى المركزي بوصول المدعوة “إسراء . ج . ط ” 24 سنة ربة منزل ومقيمة بندر منفلوط..مصابة بطلق ناري بالصدر..وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي وبالإنتقال وسؤال والدها المدعو” جمال . ط . م ” 58 سنة حلاق ومقيم بذات الناحية.. قرر حدوث إصابة كريمته بطلق ناري طائش لا يعلم مصدره أو مطلقة..أثناء تواجدها أمام منزلها..ولم تتهم أو تشتبه فى أحد جنائياً بالتسبب فى إصابتها..ونفي وجود خلافات بينه وآخرين.

> والثانية بعد أن تبلغ من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول المدعوة” باتعه . ك . خ “30 سنة ربة منزل ومقيمة بندر منفلوط..مصابة بطلق ناري بالساعد الأيمن . ،وبالانتقال وسؤال المصابة قررت حدوث إصابتها بطلق ناري طائش لا تعلم مصدره أو مطلقة..أثناء تواجدها أمام منزلها..ولم تتهم أو تشتبه فى أحد جنائياً بالتسبب فى إصابتها..ونفي وجود خلافات بينه وآخرين.

> وتحرر محضر بالواقعتين وجار العرض على النيابة .