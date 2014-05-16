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جنايات سوهاج تستأنف غدًا محاكمة 119 إخوانى متهمين فى أحداث عمف

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جنايات سوهاج تستأنف غدًا محاكمة 119 إخوانى متهمين فى أحداث عمف جنايات سوهاج تستأنف غدًا محاكمة 119 إخوانى متهمين فى أحداث عمف

محكمة

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات سوهاج غدًا برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كُلًا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصرالله وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين رابع جلسات محاكمة 119 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان بعد اتهامهم فى أحداث العنف التى وقعت بسوهاج فى 14 اغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وكانت النيابة العامة بسوهاج قد أحالت 119 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإنضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعى، وحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج ، والتحريض على العنف، والشروع فى القتل والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات والسيارات العامة والخاصة وحرقها

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قررت تأجيل جلسات المحاكمة للمتهمين المذكورين فى هذة القضية للاطلاع وللاستماع إلى باقي شهود الإثبات ومرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية والتصريح لمحامى المتهمين من تسلم نسخة لمقاطع الفيديو والصور المحرزة بالأوراق، التى تبين اقتحام المتهمين للكنيسة.

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