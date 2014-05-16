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لجان إضافية لاستيعاب الناخبين بسفارة مصر بالرياض

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لجان إضافية لاستيعاب الناخبين بسفارة مصر بالرياض لجان إضافية لاستيعاب الناخبين بسفارة مصر بالرياض

تصويت المصريين بالخارج

بلغ عدد الناخبين في مقري السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة في جدة إلى أكثر من 35 ألف ناخب على مدار يومى الانتخاب وقبل ساعتين من إغلاق الصناديق اليوم في اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والذي بدأ أمس الخميس ، ويستمر حتى التاسعة من مساء الأحد المقبل.

وأشارت السفارة المصرية في الرياض ـ في بيان مساء اليوم ـ إلى أن الناخبين اصطفوا في كتل بشرية تمتد لأكثر من 300 متر خارج مقر السفارة ، فيما تسير عملية التصويت في سلاسة ، بينما تبذل الشرطة جهودا مكثفة لتسهيل وتنظيم وصول الناخبين إلى مقر السفارة داخل الحي الدبلوماسي بالرياض.

وأوضح البيان أنه تم إضافة لجنتين ليرتفع عدد اللجان داخل مقر السفارة إلى 15 لجنة ، لاستيعاب الإقبال الكبير، مشددا على أن عملية التصويت سوف تستمر حتى ينتهي آخر ناخب متواجد داخل مقر السفارة من الإدلاء بصوته، حتى لو تجاوز ذلك التاسعة مساء، وفقا لتعليمات لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأشادت السفارة بالتعاون الإيجابي من جانب الناخبين، وتعاونهم مع القائمين على العملية الانتخابية، خاصة أن الأمور تسير في أجواء احتفالية، تظللها أعلام التي يحملها الكثيرون في أيديهم، أو يجسد ألوانها الأطفال والفتيات من خلال ملابسهم.

يذكر أن الجالية المصرية في السعودية تعد الجالية الأكبر في العالم ، إذ تقترب من المليوني شخص ، وكانت تشكل ما يقرب من نصف إجمالي عدد الناخبين المصريين في الخارج، في ظل نظام (التسجيل المسبق) قبل إلغاءه، ويتم التصويت من خلال لجنتين، الأولى في مقر السفارة المصرية في الرياض، والثانية بمقر القنصلية المصرية العامة في جدة.

وكانت السفارة المصرية قد أعلنت فى بيان عصر اليوم عن اقتراب عدد الناخبين من 25 ألف ناخب على مدار يومى الانتخاب ليرتفع هذا العدد فى غضون بضع ساعات الى أكثر من 35 ألف ناخب بزيادة قدرها 10 آلاف ناخب.

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