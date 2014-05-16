مصرع مدرس وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بأسيوط‎

شهد طريق العرقوب الفرعي لقرية صنبو، التابعة لمركز ديروط بأسيوط ، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تحمل مواطنين لنقلهم إلى مركز ديروط، واصطدمت بدراجة بخارية، ولقي على إثرها مدرس مصرعه وأصيب 6 آخرين.

> تلقى اللواء حسن سيف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ لمركز شرطة ديروط من الأهالي بوقوع حادث تصادم بطريق العرقوب الفرعي المؤدي لقرية صنبو.

> وتبين أن الحادث وقع أثناء قيام قائد سيارة ربع نقل، بالتخطي الخاطيء لسيارة أخرى أمامه، وفوجيء بقائد دراجة بخارية نبيل أ م، (45 سنة_مدرس)، ومقيم ببندر ديروط، في الاتجاه المقابل ولم ينجح في مفاداته نتيجة للسرعة الزائدة وضيق الطريق، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلاب السيارة بمصرف صنبو المتاخم للطريق وحدوث تلفيات بها.

> ونجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة مستقلي السيارة وهم “خالد ع ح”، (19 سنة_طالب) ومقيم الشيخ مساعد، مصاب بكسر بالمرفق الأيمن ونزيف بالبطن، “طه ف س”، (22 سنة_طالب)، مصاب بسحجات بالركبة اليمني، “راندا ا ز”، (21 سنة_ربة منزل)، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، “زينب م ع”، (30 سنة_ربة منزل)، مصابة بكسر بالساعد الأيسر، “جمالات ع ح”، (50 سنة_ربة منزل)، مصابة بجروح قطعية باليد اليسري، “أحمد ع س” 6 سنوات، نجل المصابة الرابعة، مصاب بكسر بالكتف الأيسر، مقيمين بنجع حسن عبد الرحيم.

> وتم تحويل المصابين والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحفظ على المركبتين بمكان الحادث تحت تصرف النيابة.