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بالصور.. مؤتمر حاشد لعائلات وتجار القنطرة يبايع السيسي رئيسًا

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بالصور.. مؤتمر حاشد لعائلات وتجار القنطرة يبايع السيسي رئيسًا بالصور.. مؤتمر حاشد لعائلات وتجار القنطرة يبايع السيسي رئيسًا

أعلن قبل قليل المئات من مواطني وعائلات القنطرة شرق وغرب مبايعتهم المشير رئيسا في مؤتمر جماهيري حاشد.

شارك في المؤتمر قيادات وزعماء العائلات والقبائل العربية وائتلافات القوى الثورية والشبابية المؤيدة للسييي واتحاد شباب القرائل العربية بالاسماعيلية ورئيسه صابر علي ومحمد دبش عضو لجنة الخمسين للدستور وومثل نقابة الفلاحين والنائب الاسبق ابراهيم رفيع واحمد علاء منسق السباب بالحملة الرسمية وسليمان الحوت وعلاء سليم وخالد رضوي وهاني عبد المسيح القيادي بالمصريين الاحرار .
> ووقف المشاركون بالمؤتمر دقيقة حداد علي ارواح شهداء الجيش والشرطة والشعب ضحايا
> الارهاب.
> وأكد الحضور ان السيسي ارتدة شعب وانه والجيش حميا من الانقسام والحرب الاهلية وتكرار سيناريو ليبيا وسوريا وان السيسي لم يكن طامعا في سلطة او منصب وانه استجاب لمطالب الشعب بترشحه مشددين علي انه رجل دولة يحظي بحب واحترام شعبه .
> واعلن قيادات العائلات بالمدينة ان صبط 15 طن من المتفجرات قبل ايام بالمدنة يعكس المخططات الارهابية ضد مصر والتي تحتاج لرجل مثل السيسي لمواجهتها بحكم خبرته العيكرية والسياسية القوية كما انه يمتلك علاقات طيبة بالدول العربية والتي تحتاجها مصر في المرحلة الحالية والقادمة واشادوا بموقف فادة الدول العربية في دعم ثورة مصر .
> وأعلنوا بدء الحشد ليومي الانتخابات في 26 و27 الجا ري لدعم المشير وحسم المعركة الانتخابية لصالحه.

 

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