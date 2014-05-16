أخبار عاجلة

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد -
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا -
وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بعلاج «هشام جعفر» -
بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة -
بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة سيدتين بطلقين ناريين باسيوط

Google+ Print
إصابة سيدتين بطلقين ناريين باسيوط إصابة سيدتين بطلقين ناريين باسيوط

تلقي اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطاراً من اللواء حسن سيف مدير مباحث المديرية يفيد بإصابة سيدتين بطلقين نارىين طائشين بمركز منفلوط في واقعتين مختلفتين.

الأولى بعد أن تبلغ لمركز شرطة منفلوط من المستشفى المركزي بوصول المدعوة “إسراء . ج . ط ” 24 سنة ربة منزل ومقيمة بندر منفلوط..مصابة بطلق ناري بالصدر،وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبالإنتقال وسؤال والدها المدعو” جمال . ط . م ” 58 سنة حلاق ومقيم بذات الناحية،أقر بحدوث إصابة كريمته بطلق ناري طائش لا يعلم مصدره أو مطلقة،أثناء تواجدها أمام منزلها،ولم تتهم أو تشتبه فى أحد جنائياً بالتسبب فى إصابتها،ونافياً وجود خلافات بينه وآخرين.

والثانية بعد أن تبلغ من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول المدعوة” باتعه . ك . خ “30 سنة ربة منزل ومقيمة بندر منفلوط،مصابة بطلق ناري بالساعد الأيمن .

وبالانتقال وسؤال المصابة قررت حدوث إصابتها بطلق ناري طائش لا تعلم مصدره أو مطلقة،أثناء تواجدها أمام منزلها،ولم تتهم أو تشتبه فى أحد جنائياً بالتسبب فى إصابتها ،نافيا وجود خلافات بينه وآخرين.

وتحرر محضر بالواقعتين وجار العرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا