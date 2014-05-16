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الأمم المتحدة ترسل 796 طناً من المساعدات إلى سوريا

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أرسلت الأمم المتحدة 796 طناً من المساعدات الغذائية إلى محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، حسبما أكدته المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، إليزابيث بيرس.

وأوضحت «بيرس»، في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة جنيف السويسرية، أنَّ قافلة المساعدات تتألف من 34 شاحنة توجهت نحو مدينة القامشلي السورية، بعد مرورها من معبر نصيبين التركي مع سوريا، الأربعاء الماضي.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنَّ المساعدات ستسد احتياجات58 ألف سوري لمدة شهر كامل، تم توزيعها على 10 مستودعات مؤقتة في المحافظة.

ولفتت أنَّ المساعدات، التي قدمها برنامج الغذاء العالمي للسوريين في المحافظة، خلال مارس الماضي، وصلت إلى 90 ألف شخص، وأنهم أجروا 38 جولة ميدانية في المحافظة منذ بداية 2014.

في سياق آخر، قررت إدارة مخيم اللاجئين السوريين في يايلاداغي بولاية هطاي جنوب تركيا، تغيير 510 خيام لاهترائها وعدم صلاحيتها للسكن، في الوقت الذي ما زالت فيه عجلة الحرب تدور في سوريا منذ أكثر من 3 أعوام.

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