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إصابة4 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالسنطة..وضبط طرفي المشاجرة

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إصابة4 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالسنطة..وضبط طرفي المشاجرة إصابة4 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالسنطة..وضبط طرفي المشاجرة

شهدت مدينة السنطة مساء اليوم الجمعة اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتي الدماطي والبكري بقريتي تاج العجم وكفر خزاعل بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية،وتم ضبط طرفي المشاجرة والسيطرة على الموقف.

وتلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد حسين غنيم رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتي الدماطي مقيمين قرية تاج العجم مركز السنطة وبين عائلة البكري مقيمين قرية كفر خزاعل مركز السنطة بسبب الخلاف بين الطرفين على قطعة أرض زراعية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز السنطة وتم السيطرة على الموقف بين العائلتين وضبط طرفي المشاجرة 3متهمين من عائلة البكري و2من عائلة الدماطي وتم اقتيادهم لمركز شرطة السنطة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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