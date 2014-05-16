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حكومة ليبيا: لن ندخل في اقتتال مباشر مع الخارجين عن القانون إلا إذا دعت الضرورة

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حكومة ليبيا: لن ندخل في اقتتال مباشر مع الخارجين عن القانون إلا إذا دعت الضرورة حكومة ليبيا: لن ندخل في اقتتال مباشر مع الخارجين عن القانون إلا إذا دعت الضرورة


> قال أحمد الأمين، المتحدث باسم الليبية، إن “الحكومة تتحاشى الدخول في اقتتال وصراع مسلح مباشر، مع المجموعات الخارجة عن القانون، إلا إذا رأت ضرورة ذلك”.

وأبدى الأمين في تصريحات لوكالة الأناضول، أسفه لمحاولة ما أسماه “الاعلإم الممول، شرعنة خطوة العساكر الخارجين عن القانون، وتقديمهم في الاعلام على أنهم وطنيون، رغم كونهم متمردين وفق الأحكام العسكرية”.

وطالب المؤسسات الإعلامية بـ “دعم الشرعية الدستورية، وعدم الانجرار وراء مصالح أصحاب النفوذ، الذين يسعون تشكيل الخارطة السياسية وفق أجنداتهم ومصالحهم”.

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