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20 لاعبًا فى قائمة المصرى استعدادًا للحرس فى كأس مصر

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20 لاعبًا فى قائمة المصرى استعدادًا للحرس فى كأس مصر 20 لاعبًا فى قائمة المصرى استعدادًا للحرس فى كأس مصر

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن طارق سليمان اختيار قائمة مكونة من 20 لاعباً وذلك للدخول في المعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم بالعين السخنة استعداداً للقاء حرس الحدود و الذي يقام بعد غدٍ الأحد بملعب عجرود بالسويس ضمن مباريات دور الــ 32 من بطولة كأس .
> صرح بذلك المدير الإداري للفريق الكابتن محمود جابر ..و تضم كل من : أحمد الشناوي و أحمد حسين و أحمد فوزى ومحمود شاكر عبد الفتاح و كريم ذكري و اسلام صلاحو هشام عبد الرؤوف ورامى جمالو عمرو موسي وحسام حسن ومحمد عاشور الأدهم و السيد عبد العال ومحمد بسيونى و أحمد داودا ومحمود عبد الحكيم وعلاء شعبان و ايهاب المصري و عطية النشوى و محمد شعراوى وايمانويل أودوى .

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