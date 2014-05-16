“الخارجية” تجرى اتصالات مكثفة مع ليبيا للاستفسار عن احتجاز سائقين مصريين

صرح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم أن اتصالات مكثفة تجري حاليا مع السلطات الليبية المعنية والسفير الليبي بالقاهرة، بالتنسيق مع الأجهزة المصرية المعنية لاستجلاء ومتابعة مسألة قطع طريق “أجدابيا – طبرق” الدولي الأمر الذي أدي إلى احتجاز عدد من الشاحنات المصرية والسائقين المصريين.

وأضاف عبد العاطي “أن اتصالات تجري أيضا مع شيوخ وعواقل القبائل الليبية في المنطقة الشرقية للعمل على سرعة إنهاء قطع الطريق والإفراج عن الشاحنات والسائقين المصريين، لافتا إلى أن الوضع الأمني في ليبيا حاليا يتسم بالصعوبة الكبيرة وعدم الاستقرار في الوقت الراهن خاصة في منطقة بنغازي.

وجدد المتحدث تحذير وزارة الخارجية للمواطنين المصريين بعدم السفر إلي ليبيا برا وأنه في حالة الضرورة القصوي يكون السفر عن طريق الجو فقط وأن يتوخي المصريون المقيمون في ليبيا أقصي درجات الحيطة والحذر في تحركاتهم خارج مقار عملهم أو إقامتهم في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة هناك.