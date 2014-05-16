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“الخارجية البريطانية”: قررنا رفع مستوى تمثيل الائتلاف السوري إلى درجة بعثة

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“الخارجية البريطانية”: قررنا رفع مستوى تمثيل الائتلاف السوري إلى درجة بعثة “الخارجية البريطانية”: قررنا رفع مستوى تمثيل الائتلاف السوري إلى درجة بعثة

أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، فرح دخل الله، إن حكومة المملكة المتحدة قررت رفع تمثيل مكتب الائتلاف الوطني السوري إلى درجة بعثة.

وأضافت المتحدثة البريطانية في لندن اليوم الجمعة- “إن وزير الخارجية وليام هيج أعلن رفع تمثيل مكتب الائتلاف الوطني السوري إلى درجة بعثة، على أن يشار إليها ببعثة الائتلاف الوطني السوري لدى المملكة المتحدة.”

وتابعت “تعديل هذه الوضعية يبرهن التزامنا التام تجاه الائتلاف الوطني والجهود التي يبذلها في المملكة المتحدة لمناصرة قضيته بأن تصبح سوريا دولة ديموقراطية”.

وأوضحت أنه من شأن هذه الوضعية أن تعزز من مكانة الائتلاف وأن تساعد رئيس البعثة في أداء دوره كما أن في ذلك تعبير عن رفضنا للأسد كممثل شرعي للشعب السوري.

وفيما يتعلق بالانتخابات التي يخطط النظام السوري لإجرائها، قالت المتحدثة باسم الخارجية “نعاود ونؤكد رفضنا لخطة الأسد أحادية الجانب باجراء انتخابات رئاسية، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي”.

ووصفت دخل الله الانتخابات السورية بـ”الفاقدة للشرعية”، متساءلة كيف تجري الانتخابات في ظل حرب أهلية ضارية ووجود ملايين اللاجئين خارج البلاد؟.

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