قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية تلقي القبض 7 مصريين حاولوا التسلل إلى بالسلوم

أعلنت مديرية أمن مطروح عن تحفظ قسم شرطة السلوم على 7 من المصريين بمحاولة التسلل إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عقب تمكن قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من إحباط تسلل 7 مصريين من محافظات مختلفة وإلقاء القبض عليهم حيث يتم التحفظ عليهم بقسم الشرطة لحين الانتهاء من عرضهم على نيابة السلوم العسكرية بالسلوم وإصدار قرارها بشأنهم.

وتم ضبط 3 أشخاص من محافظة الدقهلية و1 من البحيرة و2 من الإسكندرية و1 من الغربية أثناء محاولتهم تسلل الحدود لدخول الأراضي الليبية بحثًا عن فرص عمل هناك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجار التحقيق معهم بمعرفة النيابة العسكرية بالسلوم.