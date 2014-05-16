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رموشك لافتة مع عروض "وجوه" Faces

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رموشك لافتة مع عروض "وجوه" Faces رموشك لافتة مع عروض "وجوه" Faces

الجمعة 16-05-2014 19:15

حلّ شهر الجمال بامتياز لدى محلات "وجوه" Faces، وبالتالي ستفشي إلينا جميع أسرارها المتعلقة بالمكياج. فكلّ واحدة منّا تحتاج إلى مسكارا مبهرة، سواء أكانت ترغب في رموش بحجم كبير أو طول مثالي أو تغطية مقاومة للماء إلى أقصى حدّ أو تقوّس يدوم طويلاً. أمّا طلبنا هذا فنجده في محلات "وجوه" Faces لا محالة! فلنطّلع على أهمّ أربع مسكارا متوفّرة لديها:
لتنعمي برموش ذات حجم كبير، تنصحك "وجوه" Faces باستعمال Le Volume من Chanel. فهذه المسكارا الفائقة الدقة تكثّف رموش على الفور بتمريرة واحدة. كما ترفع تركيبتها المبتكرة الرموش وتكثّفها لتحصلي على إطلالة آسرة تخطف الأنظار!
ولمنح الرموش الطول المثالي، تقترح عليك "وجوه" Faces استخدام Hypnose Drama من Lancôme، إذ تضمن فرشاتها المحدّبة والمكتنزة تماساً كاملاً مع الرموش وتغطّيها بشكل مثالي لتتمتّعي بعينين أكبر وأكثر جاذبيّة. ومن الجدير ذكره أنّ مركّب هذه المسكارا الفاخر مصنوع من الشموع المشبّعة للغاية والصبغات السوداء الحادة لإطالة رموشك إلى أقصى حدٍّ ممكن!
أمّا إن كنت تبحثين عن أفضل مسكارا مقاومة للماء، فتعتبر محلات "وجوه" Faces مسكارا Aqua Smoky Eye من ماركة Make Up For Ever الأمثل لكِ! فهي عبارة عن نسخة مقاومة للماء من مسكارا Smoky Lash الأصلية. وعليه، تشتهر بتكثيف الرموش وإطالتها وضمان تقوّسها الفوري، إضافة إلى مقاومة الماء تماماً. إنها المسكارا المثالية للأيّام التي تقضينها في ممارسة السباحة!
ولتقوس يدوم طويلاً، تحبّذ محلات "وجوه" Faces استعمال مسكارا They’re Real من ماركة Benefit. ففرشاتها ذات التصميم المميّز ترفع رموشك وتثنيها وتفصلها عن بعضها البعض بفضل تركيبتها التي تدوم طويلاً والمتّسمة باللون الأسود الفحمي. وعليه، تمنحك هذه المسكارا رموشاً لم تعهديها يوماً!
لا تنسي أن تزوري محلات "وجوه" Faces خلال مايو "شهر الجمال" في محلات "وجوه" Faces للحصول على المزيد من النصائح في عالم المكياج والتعرّف على الأسرار الأخرى!

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