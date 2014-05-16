بطل كأس إنجلترا 2014 يرفع كأس جديدة

/أ ش أ/ أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن قائد الفريق الذي سيتوج بلقب مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم غدا السبت بعد المباراة النهائية بين أرسنال وهال سيتي سيرفع كأس جديدة.

وهذه المرة الثالثة فقط التي يتم فيها استبدال كأس المسابقة الأعرق في العالم، والأولى تعود إلى عام 1911 والثانية عام 1992، وستكون الكأس الجديدة نسخة طبق الأصل عن كأس 1911.

وتحدث أمين عام الاتحاد الإنجليزي عن تسليم كأس جديدة للفائز بمباراة الغد، قائلا: "إنها لحظة تاريخية في التاريخ المجيد للكأس والذي يمتد ل143 عاما".

وأضاف "الكأس الحالية هشة ومن الصعب جدا مواصلة اصلاحها، وبالتالي يجب تقاعدها لهذه الاسباب"، مشيرا إلى هذه الكأس التي استخدمت منذ 1992 ستبقى في حوزة الاتحاد الإنجليزي الذى سيبقيها في ملعب ويمبلي.