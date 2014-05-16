رونالدو يعود لريال مدريد أمام إسبانيول

/أ ش أ/ أعلن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عن استدعاء المهاجم كريستيانو رونالدو للمباراة ضد إسبانيول التي ستقام غدا السبت على ملعب سانتياحو برنابيو.

وجاء استدعاء كريستيانو رونالدو بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد سيلتا فيجو بالجولة الـ 37 من الدوري الإسباني، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الدقيقة الثامنة من اللقاء المؤجل ضد نادي بلد الوليد.

وأكد المدرب الإيطالي أن الحالة البدنية للاعب البرتغالي جيدة جدا وأنه يمكن أن يشارك في المباراة الختامية من الليجا وقال "كريستيانو على ما يرام وجاهز للمشاركة وغدا يمكن أن يلعب ما لم يكن هناك مشاكل".

ويسعى كارلو أنشيلوتي من وراء ضم كريستيانو رونالدو لقائمة مباراة إسبانيول للوقوف على حالة النجم البرتغالي قبل أيام على مواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 24 من الشهر الجاري في لشبونة.