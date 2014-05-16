أخبار عاجلة

الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
هروب المتهم الأول في الهجوم على سفارة "النيجر" أثناء نقله للمحاكمة -
وزير التعليم العالي يلتقي سفير المجر.. ويؤكد: نسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة -
برلماني: حادث روسيا الإرهابي يؤكد أن جميع الدول مستهدفة -
مقتل واصابة 4 في تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء جنوبي بغداد -
فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في وسائل النقل: التهديد الإرهابي مرتفع جدا -
وقفة أمام «الصحفيين» للمطالبة بعلاج «هشام جعفر» -
بالصور.. إدارة التربية الخاصة بأسوان تحتفل بالأيتام وذوي الإعاقة -
بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو يعود لريال مدريد أمام إسبانيول

Google+ Print
رونالدو يعود لريال مدريد أمام إسبانيول رونالدو يعود لريال مدريد أمام إسبانيول

/أ ش أ/ أعلن المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عن استدعاء المهاجم كريستيانو رونالدو للمباراة ضد إسبانيول التي ستقام غدا السبت على ملعب سانتياحو برنابيو.

وجاء استدعاء كريستيانو رونالدو بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد سيلتا فيجو بالجولة الـ 37 من الدوري الإسباني، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الدقيقة الثامنة من اللقاء المؤجل ضد نادي بلد الوليد.

وأكد المدرب الإيطالي أن الحالة البدنية للاعب البرتغالي جيدة جدا وأنه يمكن أن يشارك في المباراة الختامية من الليجا وقال "كريستيانو على ما يرام وجاهز للمشاركة وغدا يمكن أن يلعب ما لم يكن هناك مشاكل".

ويسعى كارلو أنشيلوتي من وراء ضم كريستيانو رونالدو لقائمة مباراة إسبانيول للوقوف على حالة النجم البرتغالي قبل أيام على مواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 24 من الشهر الجاري في لشبونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع