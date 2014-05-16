رونالدو يشارك أمام إسبانيول لخطف الحذاء الذهبي من سواريز

(إفي): أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيشارك غدا أمام إسبانيول في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قال أنشيلوتي إن كريستيانو في حالة جيدة وتعافى من الآلام العضلية التي كان يعاني منها، مبينا: "سيلعب مباراة غد، فهو لا يعاني من أي مشكلة".

وسيسعى كريستيانو في لقاء غد لأن يحرز هدفا لكي يتمكن من كسر التعادل مع لويس سواريز لاعب ليفربول الإنجليزي (31 هدفا لكل منهما)، ويقتنص جائزة "الحذاء الذهبي" كأكبر هداف في دوريات أوروبا الموسم الحالي.

ويتربع كريستيانو حاليا على صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 31 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، فيما يحتل دييجو كوستا المركز الثالث برصيد 27 هدفا.

وكانت آخر مرة يفوز بها كريستيانو بجائزة الحذاء الذهبي في موسم 2010-2011 ويعد البرتغالي لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بها في دوريين مختلفين (الإنجليزي والإسباني)، وفي حالة حصده لها الموسم الحالي سيعادل إنجاز ميسي من حيث عدد مرات الفوز بها (ثلاث مرات).