الأهلي يرفض عقوبة الكاف بشأن بث مباراة الصفاقسي

رفض الأهلي العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب سوء البث التلفزيوني لمباراته أمام الصفاقسي التونسي في السوبر الإفريقي.

وكانت مباراة السوبر قد تعرضت لبعض الصعوبات في البث تسبب على إثرها انقطاعه أكثر من مرة أثناء أحداث اللقاء.

وقال علاء عبد الصادق مدير الكرة بالأهلي للصحفيين "نرفض عقوبات الكاف بشأن البث التلفزيوني، الأمر كان خارج عن مسؤوليتنا فهو كان يتعلق تماما بالتلفزيون".

وأضاف "سنتقدم بتظلم ضد هذه العقوبة الموقعة علينا".

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه بالتغلب على الصفاقسي التونسي 3-2 بالمباراة التي أقيمت فبراير الماضي على استاد القاهرة.