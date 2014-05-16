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الزمالك: الأوضاع في الكونجو مستقرة.. وتأجيل مران الجمعة

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الزمالك: الأوضاع في الكونجو مستقرة.. وتأجيل مران الجمعة الزمالك: الأوضاع في الكونجو مستقرة.. وتأجيل مران الجمعة

قرر الجهاز الفني للزمالك تأجيل مران الفريق على ملعب مباراته أمام فيتا كلوب الكونجولي يوم الجمعة إلى السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكونجو لمواجهة فيتا كلوب، في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة أن الجهاز الفني قرر تأجيل المران من الخامسة مساء بتوقيت القاهرة إلى السادسة ونصف بسبب شعور اللاعبين بالإرهاق بسبب رحلة السفر الطويلة.

وقال زادة لـFilGoal.com: "حصلنا على موافقة من مراقب المباراة بالتدريب مرتين على ملعب المباراة، يومي الجمعة والسبت".

وتابع زادة "الأوضاع مستقرة في الكونجو عكس ما يقال، والزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية".

وكان الزمالك قد طلب نقل المباراة لملعب محايد، بعد أحداث العنف بين مشجعي فيتا كلوب ومازيمبي والتي خلفت أكثر من 20 قتيلا.

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