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أولتراس أهلاوي يقتحم مران الفريق على ملعب بتروسبورت

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أولتراس أهلاوي يقتحم مران الفريق على ملعب بتروسبورت أولتراس أهلاوي يقتحم مران الفريق على ملعب بتروسبورت

نجحت أعداد من مجموعات "أولتراس أهلاوي" المنتمية للنادي الأهلي في اقتحام مران الفريق على ملعب بتروسبورت لمؤازرة الفريق.

ويلعب الأهلي مع نكانا الزامبي يوم السبت على ملعب بتروسبورت في افتتاح مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية.

ويجري الأهلي مرانه الأساسي على ملعب المباراة يوم الجمعة دون حضور الجماهير.

وذكر مراسل FilGoal.com أن أعدادا من "أولتراس أهلاوي" تجمعوا أمام ملعب بتروسبورت من أجل محاولة الدخول للمدرجات لمؤازرة الفريق في المران.

لتسيطر حالة من التخبط داخل إدارة الملعب أمام الموقف المفاجئ، وفي النهاية نجحت أعداد من الأولتراس في اقتحام الملعب.

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