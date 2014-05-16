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أصالة احتفلت بعيدها الـ 45 واليوم تحتفل نانسي بعيدهاالـ 31

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أصالة احتفلت بعيدها الـ 45 واليوم تحتفل نانسي بعيدهاالـ 31 أصالة احتفلت بعيدها الـ 45 واليوم تحتفل نانسي بعيدهاالـ 31

الجمعة 16-05-2014 16:37

احتفلت الفنانة اصالة يوم أمس بعيد ميلادها الـ 45 ( مواليد 1969) وقد حرص المعجبون الذين دعتهم الى مشاركتها عيدها كما بعض الفنانين ( أنغام ورامي صبري)، الى اغتنام الفرصة للتعبير لها عن حبهم ودعمهم لها، متمنين لها العمر المديد وأن تعم السعادة حياتها.
وهي بدورها وجهت الشكر لهم من خلال تغريدة عبر"تويتر" قالت فيها: "شكراً شكراً وألف مليار مرة شكراً على الشعور الخيالي بهذا الدفء وهذا الحب الذي لم أكن أحلم به، فعيدي يزداد طموحاً ويقل ألماً بمحبتكم" بعد ان كانت قد نشرت صورة لقالب حلوى مصمم بطريقة فنية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وعلقت قائلة: غدًا عيد ميلاد الفن، عيد ميلاد الـ "أصالة".
اما اليوم فتحتفل نانسي عجرم بعيد مبلادها 31 ( مواليد 1983) ولقد سبقها المعجبون الى الاحتفال بهذه المناسبة، واللافت ان احد المعجبين ابدى استعداده لتنفيذ كل من له طلباً، معتبراً ان هذا اليوم هو يوم تاريخ البشرية.
نانسي كانت قد احتفلت في العام الماضي بعيد ميلادها مرتين، الأولى مع زوجها والثانية مع اسرة برنامج "آراب آيدول".

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